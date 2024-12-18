Алтайский край отправил бойцам на передовую технику и подарки к Новому году

Бойцы также получат автомобили и посылки от родных и близких

18 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

17 декабря из Барнаула отправились две фуры с грузом для бойцов на луганское и донецкое направления. Подарки и техника прибудут к Новому году. В составе груза – автомобили, техника и посылки от родных.

Организацию перевозки взяло на себя реготделение "Единой России", а транспортные расходы – депутат Алтайского Заксобрания Максим Банных.

Помощь собирали волонтеры со всего края. В фурах – квадроциклы, дроны, генераторы, станции РЭБ и специально подготовленные автомобили. Машины укрепляют и дорабатывают, чтобы они выдерживали фронтовые условия.

"Активисты Хабарского района приобрели бывший инкассаторский автомобиль по запросу бойца, уроженца района. Машину полностью пересобрали, усилили переднюю часть, оборудовали специальными креплениями для РЭБ. Через неделю машина уже будет в зоне СВО и, уверен, поможет в решении боевых задач", – сказал первый замсекретаря реготделения партии "Единая Россия", вице-спикер Алтайского Заксобрания Денис Голобородько. И добавил, что такая активность волонтеров и жителей в тылу играет важную роль, помогая бойцам успешно справляться с поставленными задачами на передовой.

Отправка гуманитарного груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Вместе с техникой отправили посылки от семей солдат и новогодние поздравления от школьников. Сбор помощи продолжится даже в праздники.

"У волонтеров не бывает каникул. Мы уже собираем новую партию груза на январь – февраль следующего года", – уточнила организатор волонтерского движения "За СВОих" Инна Руш.

Напомним, в 2024 году благодаря поддержке "Единой России" из Алтайского края отправили более 30 фур с техникой и гуманитарной помощью для бойцов в зону СВО.