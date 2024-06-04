Алтайский край отправил бойцам на СВО новую партию автомобилей

Технику и снаряжение собирали при поддержке "Единой России"

04 июня 2024, 16:40, ИА Амител

Гуманитарный груз из Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Алтайским бойцам в зону СВО направили очередную партию техники и снаряжения. Участники спецоперации на Донецком и Луганском направлении получат автомобили и необходимое оборудование уже через несколько дней. Груз на передовую помогли сформировать волонтеры из районов края, предприниматели и региональное отделение партии "Единая Россия".

В составе груза УАЗ-"буханка", который отправили для военнослужащих из Романовского района. А также мотоцикл для бойцов из Барнаула. А еще там есть автономные электростанции для военных на Донецком направлении.

Автомобиль "Нива" предназначен для ребят на Запорожское направление. Точнее, даже для бойца из Благовещенского района с позывным "Золотой". Машину помогли приобрести барнаульские предприниматели. А другую необходимую технику и снаряжение обеспечило региональное отделение "Единой России". Сейчас военнослужащий находится в отпуске, поэтому сам приехал на погрузку и оценил технику.

"Машина в зоне СВО сегодня – это буквально средство первой необходимости. Это поможет нам перевозить раненых, оперативно доставлять боеприпасы. Очень благодарны за помощь! Такая поддержка очень нужна сейчас", – сказал боец.

Кроме того, в составе груза оборудование для военнослужащих бийской части и комплект шин для КамАЗа по запросу еще одного бойца из Благовещенского района. Об этом рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

"Военнослужащие обращаются ко мне как к региональному координатору рабочей группы по вопросам СВО. В эту отправку для бойца из Благовещенского района, кроме автомобиля, приобрели ноутбуки, дрон, генератор и другую необходимую технику. Удалось отработать еще несколько заявок для военных из бийской части, для подразделений, которые сейчас находятся на Луганском направлении. Все это наша планомерная работа, которую мы вели и продолжаем вместе с нашими волонтерами", – подчеркнул вице-спикер.

Гуманитарный груз из Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В 2023-2024 годах при участии реготделения "Единой России" в зону СВО отправили более 60 единиц техники, более 150 тонн оборудования, снаряжения, сухпайков, посылок и многое другое.