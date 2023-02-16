Алтайский край отправил в Донбасс новую партию гуманитарной помощи

Это уже десятый по счёту гумконвой

16 февраля 2023, 16:10, ИА Амител









































Отправка гуманитарного груза в зону СВО

Фото: amic.ru

16 февраля с площади Сахарова в Барнауле отправился очередной, десятый по счёту, гуманитарный груз в зону СВО. Общий вес конвоя составил 68 тонн. Это медикаменты, спецтехника, экипировка для военнослужащих, подарки к 23 Февраля, письма со словами поддержки.

В отправке принял участие губернатор Виктор Томенко. Он поблагодарил жителей края, волонтёров, общественников, предпринимателей и руководителей предприятий за сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, в том числе мобилизованных в регионе, и жителей Донбасса, сообщает телеграм-канал правительства Алтайского края.

Виктор Томенко призвал всех 23 февраля принять участие в спецмарафоне "Всё для Победы". "Именно сейчас важно, чтобы мы все вместе помогали решать задачи по защите Отечества и окружали заботой семьи наших военнослужащих", – отметил глава региона.