Алтайский край отправил в Китай больше 240 тонн зерна

Увеличился спрос на алтайскую муку, ядро подсолнечника, овсяную крупу и различные хлопья

21 апреля 2024, 15:50, ИА Амител

Пшеница / Фото: pxhere.com/ru/photo/13555

Алтайские аграрии увеличили объем поставок своей продукции в Китай. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Всего в КНР отправили больше 240 тонн зерна, что на 63% больше, чем за первый квартал прошлого года. Также увеличились поставки зернобобовых – до 84,5 тысячи тонн. Лидер – гречиха, поставки которой выросли в четыре раза, горох – в 12,5 раза и ячмень, который в первом квартале прошлого года в КНР не поставляли.

Экспорт продуктов зернопереработки увеличился с 5 до 23 тысяч тонн.