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Алтайский край отправил в Китай больше 240 тонн зерна

Увеличился спрос на алтайскую муку, ядро подсолнечника, овсяную крупу и различные хлопья

21 апреля 2024, 15:50, ИА Амител

Пшеница / Фото: pxhere.com/ru/photo/13555
Пшеница / Фото: pxhere.com/ru/photo/13555

Алтайские аграрии увеличили объем поставок своей продукции в Китай. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Всего в КНР отправили больше 240 тонн зерна, что на 63% больше, чем за первый квартал прошлого года. Также увеличились поставки зернобобовых – до 84,5 тысячи тонн. Лидер – гречиха, поставки которой выросли в четыре раза, горох – в 12,5 раза и ячмень, который в первом квартале прошлого года в КНР не поставляли.

Экспорт продуктов зернопереработки увеличился с 5 до 23 тысяч тонн.

"Российский рынок позволяет отгружать туда продукцию, все для этого есть. Ну и, конечно же, качество и алтайского, и сибирского зерна, и продуктов переработки соответствует высокому требованию китайского потребителя", – рассказала замдиректора ФГБУ "Центр оценки качества зерна", директор Алтайского филиала Мария Шостак.

Алтайский край

Комментарии 12

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Гость

16:10:21 21-04-2024

4 вагона? Сильно!

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так

16:32:30 21-04-2024

...240 тонн зерна..?! 4вагона?!

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Гость

17:28:45 21-04-2024

А сами едим черт знает что, мука как клей.

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Гость

17:49:43 21-04-2024

торговля с братским Китаем набрала обороты!!! произошло импортозамещение,желтый дракон прекращает полностью торговлю с америками и гейропой, переключается на суверенную Россию и Беларусь!!!

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Гость

18:04:26 21-04-2024

В обмен на 240 колёс SAILUN.

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таку

18:43:09 21-04-2024

так (16:32:30 21-04-2024) ...240 тонн зерна..?! 4вагона?!...
Смотря какие. Может даже 3

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Дмитрий

18:45:56 21-04-2024

Надеюсь зерно, такого же качества как и запчасти

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Сергей

19:27:25 21-04-2024

Из статьи понятно, что не сильно то и нужна китайцам алтайская пшеница.

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dok_CФ

20:16:41 21-04-2024

"тонн зерна, что на 63% больше.. " - почему не мука или любая другая продукция? Зерно = сырьё.

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Гость

22:09:08 21-04-2024

240 тон (240 000 000 грамм) говорите на полтора миллиарда китайцев. 240 000 000 / 1 500 000 000 = 0,16
Получается на одного китайца мы поставили 0.16 граммов зерна. Как бы не объелись.

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Гость

09:26:29 22-04-2024

Я так думаю, в статье неточность. Потому как везде счёт идёт тысячами тонн, и только про зерно написано "240 тонн"...

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Я так думаю, в статье неточнос

13:20:59 22-04-2024

Даже если тысячи тонн то 0.16 грамм умножаем на 1000 и получаем 160 грамм зерна на одного китайца. У них недобитые воробьи в неделю больше съедают. 160 грамм зерна китайцу даже на один завтрак не хватит.

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