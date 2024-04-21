Алтайский край отправил в Китай больше 240 тонн зерна
Увеличился спрос на алтайскую муку, ядро подсолнечника, овсяную крупу и различные хлопья
21 апреля 2024, 15:50, ИА Амител
Алтайские аграрии увеличили объем поставок своей продукции в Китай. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Всего в КНР отправили больше 240 тонн зерна, что на 63% больше, чем за первый квартал прошлого года. Также увеличились поставки зернобобовых – до 84,5 тысячи тонн. Лидер – гречиха, поставки которой выросли в четыре раза, горох – в 12,5 раза и ячмень, который в первом квартале прошлого года в КНР не поставляли.
Экспорт продуктов зернопереработки увеличился с 5 до 23 тысяч тонн.
"Российский рынок позволяет отгружать туда продукцию, все для этого есть. Ну и, конечно же, качество и алтайского, и сибирского зерна, и продуктов переработки соответствует высокому требованию китайского потребителя", – рассказала замдиректора ФГБУ "Центр оценки качества зерна", директор Алтайского филиала Мария Шостак.
16:10:21 21-04-2024
4 вагона? Сильно!
16:32:30 21-04-2024
...240 тонн зерна..?! 4вагона?!
17:28:45 21-04-2024
А сами едим черт знает что, мука как клей.
17:49:43 21-04-2024
торговля с братским Китаем набрала обороты!!! произошло импортозамещение,желтый дракон прекращает полностью торговлю с америками и гейропой, переключается на суверенную Россию и Беларусь!!!
18:04:26 21-04-2024
В обмен на 240 колёс SAILUN.
18:43:09 21-04-2024
так (16:32:30 21-04-2024) ...240 тонн зерна..?! 4вагона?!...
Смотря какие. Может даже 3
18:45:56 21-04-2024
Надеюсь зерно, такого же качества как и запчасти
19:27:25 21-04-2024
Из статьи понятно, что не сильно то и нужна китайцам алтайская пшеница.
20:16:41 21-04-2024
"тонн зерна, что на 63% больше.. " - почему не мука или любая другая продукция? Зерно = сырьё.
22:09:08 21-04-2024
240 тон (240 000 000 грамм) говорите на полтора миллиарда китайцев. 240 000 000 / 1 500 000 000 = 0,16
Получается на одного китайца мы поставили 0.16 граммов зерна. Как бы не объелись.
09:26:29 22-04-2024
Я так думаю, в статье неточность. Потому как везде счёт идёт тысячами тонн, и только про зерно написано "240 тонн"...
13:20:59 22-04-2024
Даже если тысячи тонн то 0.16 грамм умножаем на 1000 и получаем 160 грамм зерна на одного китайца. У них недобитые воробьи в неделю больше съедают. 160 грамм зерна китайцу даже на один завтрак не хватит.