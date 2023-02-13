Алтайский край получит более 68 млн рублей на развитие туризма

Направить деньги хотят на национальный туристический маршрут "Здравствуй, Алтай", расширение программы фестиваля "Цветение маральника", а также на благоустройство по меньшей мере шести пляжей

13 февраля 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В рамках реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Алтайскому краю в 2023 году выделят более 68 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, гранты направят на развитие туристической инфраструктуры.

Как объяснил глава управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, направить деньги хотят на национальный туристический маршрут "Здравствуй, Алтай", расширение программы фестиваля "Цветение маральника", а также на благоустройство по меньшей мере шести пляжей.

Соответствующее соглашение с Минэкономразвития подпишут уже в марте. После этого власти организуют конкурсы для бизнеса на предоставление выделенных средств на реализацию проектов.