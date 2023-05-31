Алтайский край попадёт в нацпрограмму по борьбе с опустыниванием

В регионе процессами опустынивания и деградации охвачено 6,1 млн га

31 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край войдёт в национальную программу по борьбе с опустыниванием земель, которую создадут в России до конца 2024 года, сообщает "Интерфакс".

"Будет создана национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов нашей страны", – сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Она уточнила, что в России процессами опустынивания и деградации охвачена территория площадью более 100 млн га. Для сравнения: во всём мире – более 3 млрд га (это 40% продуктивной площади земного шара).

Согласно принятому в первом чтении законопроекту о фитомелиорации земель, в Алтайском крае процессами опустынивания и деградации охвачено 6,1 млн га, в Калмыкии – 4,4 млн, в Тыве – 2,6 млн, в Дагестане – 2,4 млн, в Саратовской области – 2,2 млн, в Ставропольском крае – 2,1 млн га.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как глобальное потепление сказывается на стране.