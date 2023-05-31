Алтайский край попадёт в нацпрограмму по борьбе с опустыниванием
В регионе процессами опустынивания и деградации охвачено 6,1 млн га
31 мая 2023, 12:15, ИА Амител
Алтайский край войдёт в национальную программу по борьбе с опустыниванием земель, которую создадут в России до конца 2024 года, сообщает "Интерфакс".
"Будет создана национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов нашей страны", – сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.
Она уточнила, что в России процессами опустынивания и деградации охвачена территория площадью более 100 млн га. Для сравнения: во всём мире – более 3 млрд га (это 40% продуктивной площади земного шара).
Согласно принятому в первом чтении законопроекту о фитомелиорации земель, в Алтайском крае процессами опустынивания и деградации охвачено 6,1 млн га, в Калмыкии – 4,4 млн, в Тыве – 2,6 млн, в Дагестане – 2,4 млн, в Саратовской области – 2,2 млн, в Ставропольском крае – 2,1 млн га.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как глобальное потепление сказывается на стране.
12:21:33 31-05-2023
Ну так меньше леса вырубать надо, вот и не будет опустыневания
12:32:20 31-05-2023
А заставить тех кто вырубает леса восстановить слабо. Желательно восстанавливать 1к 1.5 . Нет надо программу замутить чтоб денежка мимо не прошла.
12:41:50 31-05-2023
Неужели будут восстанавливать лесополосы и оросительные каналы?
12:43:51 31-05-2023
Одни вырубают лес и увозят в китай, другие на на наши деньги замутили программу по борьбе с опустыниванием (как всегда, половину денег постараются украсть). Отличный гешефт!
12:50:31 31-05-2023
Это тп самая Абрамченко,что поставлена вывести наш край из бедности? Решила таким образом,коль по другому никак!?
14:17:24 31-05-2023
ух тыыыы