Край вошел в среднюю группу

06 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Промышленность в Барнауле / Фото: Слава Степанов / amic.ru

Минэкономразвития России включило Алтайский край в среднюю группу регионов по реализации национального проекта "Производительность труда". Это промежуточный рейтинг за 2024 год.

В рейтинге три группы. В первой – регионы-лидеры. Их семь, сибирских среди них нет. Во второй группе – средней – 32 региона. Кроме Алтайского края, это Иркутская, Омская, Томская и Кемеровская области, Красноярский край. А третья группа – это отстающие регионы. Их 12, в том числе Новосибирская область.

Рейтинг составили на основании оценок по 11 показателям при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

"По мнению составителей рейтинга, к сильным сторонам Алтайского края относится наличие региональных мер поддержки предприятий – участников нацпроекта, их охват льготным кредитованием, присутствие в регионе корпоративного центра опережающей подготовки", – прокомментировал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Кроме того, эксперты отметили качество освещения нацпроекта в средствах массовой информации, исполнительскую и кассовую дисциплину управленческой команды края.

Эти результаты позволяют определить направления для дальнейшей реализации национального проекта "Производительность труда".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).