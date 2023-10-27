Мероприятие продлится с ноября по апрель

27 октября 2023, 12:31, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал Виктора Томенко

Алтайский край поучаствует в международной выставке-форуме "Россия", на которой регионы продемонстрируют свои достижения, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го на ВДНХ в Москве. День Алтайского края на форуме состоится 19 ноября.

"Алтайский край – опорный аграрный регион страны... Мы гордимся своими успехами не только в сельском хозяйстве. В нашем крае активно развиваются промышленность и проекты в сфере туризма. Отличные результаты показывают инновационные предприятия и импортозамещающие производства. Выставка-форум – еще одна возможность заявить об этом на всю страну", – написал глава региона в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин также посетит эту выставку, однако, как рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не в день открытия.