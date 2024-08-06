Алтайский край присоединился к донорской акции по HLA-типированию
Она продлится до 15 августа
06 августа 2024, 08:34, ИА Амител
Алтайский край присоединится к масштабной донорской акции по HLA-типированию. Она пройдет в 20 регионах страны и будет посвящена потенциальным донорам костного мозга, сообщают "Вести Алтай".
Информация о тех, кто пройдет типирование, будет внесена в Федеральный регистр доноров. Акция начнется в 13:00 в Барнауле, на площадке Алтайского краевого центра крови.
Каждый год в трансплантации костного мозга нуждаются 5000 человек в России. Это пациенты с острыми лейкозами и высокоагрессивными лимфомами. Однако помощь получают лишь 800 из них. Чтобы изменить эту ситуацию, достаточно сдать 3 миллилитра крови.
Требования к донорам костного мозга схожи с требованиями к донорам крови. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет без тяжелых хронических заболеваний.
Акция продлится до 15 августа.
08:41:06 06-08-2024
Акция, что то зловещие, может было другое слово подобрать.
08:50:54 06-08-2024
Гость (08:41:06 06-08-2024) Акция, что то зловещие, может было другое слово подобрать.... Нормальное слово, это же не экзекуция.
09:34:15 06-08-2024
Гость (08:41:06 06-08-2024) Акция, что то зловещие, может было другое слово подобрать.... фигня. нанороборов саморазмножающихся закачают в вену поцыенту, и будут контролировать с спутника.
это даже в смешариках показывали.
09:41:07 06-08-2024
Гость (08:41:06 06-08-2024) Акция, что то зловещие, может было другое слово подобрать.... Алтайский край присоединился к донорскому действию по HLA-типированию
13:52:37 06-08-2024
Призываю всех, кто может сдавать кровь для HLA-типирования для онкогемотологических пациентов! Т.к. для таких больных это шанс на ЖИЗНЬ! Банк костного мозга Российского регистра ничтожно мал. Зарубежные банки костного мозга стран, России не помогают. Зачастую неродственные доноры костного мозга бывают с 100% совместимы с больным, поэтому шанс выжить выше, в отличии от родственных доноров всего 50%. У меня муж умер после ТКМ (трансплантация костного мозга) через 8,5 месяцев, донором была доченька - совместимая лишь на 50% со свом папой. Наше горе ни сравнимо ни с чем! Вот и задаем вопрос нужно ли проводить ТКМ от родственных доноров, совместимых лишь на половину? В России нужен большой банк костного мозга неродственных доноров!!!!!
15:31:07 06-08-2024
Я бы сдала, но ехать далеко. Им надо проводить выездные мероприятия по районам. И нужно более развернутую статью ограничения, чей материал не подойдет (прям подробный список болезней).
15:57:03 06-08-2024
Спасибо за ответ гостю в 15:3106-08-2024!
Есть сайт "АдВита" помощи онкогемотологическим больным, в нем написаны истории подопечных и ныждающихся в наше с вами им помощи, и противопоказания к донаторству костного мозга, привожу ниже (взяты с сайта "АдВита"):
Противопоказания
Донором может стать практически любой здоровый человек старше 18 лет. Однако существуют определенные медицинские и социальные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Различные заболевания, перенесенные в недавнем прошлом операции, поездки в некоторые точки мира – все это может послужить временным или постоянным отводом от донорства. Подробный перечень противопоказаний вы найдете ниже.
При этом есть ряд противопоказаний к донорству: постоянных, то есть не зависящих от давности заболевания и результатов лечения, и временных — действующих лишь определенный срок
Температура тела, измеренная перед кроводачей, должна быть не выше 37°С; допустимое систолическое давление - от 90 до 149 мм.рт.ст, диастолическое - от 60 до 89 мм.рт.ст.; допустимая частота пульса - 50-95 ударов в минуту.
Если у вас есть заболевания, не вошедшие в приведенный список противопоказаний, или вы принимаете какие-то лекарства, сообщите об этом врачу на станции или в отделении переливания крови, и он решит, можете вы быть донором или нет. Осмотр врачом и беседа врача с донором – обязательные процедуры перед сдачей крови или ее компонентов. Не скрывайте от врача свои недомогания, честно отвечайте на его вопросы и вопросы анкеты, и тогда донорство будет безопасным и для вас, и для тех, для кого вы сдаете кровь или ее компоненты.
Чтобы узнать, каковы требования к регистрации в конкретном учреждении, свяжитесь с нашим координатором по работе с донорами по тел. +7-(921)-998-49-15 или +7-(901)-300-00-25 или в нашей станции переливания крови г. Барнаула + 7 (3852) 77-12-94 просп. Ленина, 197.