Алтайский край присоединился к донорской акции по HLA-типированию

Она продлится до 15 августа

06 августа 2024, 08:34, ИА Амител

Кровь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358260

Алтайский край присоединится к масштабной донорской акции по HLA-типированию. Она пройдет в 20 регионах страны и будет посвящена потенциальным донорам костного мозга, сообщают "Вести Алтай".

Информация о тех, кто пройдет типирование, будет внесена в Федеральный регистр доноров. Акция начнется в 13:00 в Барнауле, на площадке Алтайского краевого центра крови.

Каждый год в трансплантации костного мозга нуждаются 5000 человек в России. Это пациенты с острыми лейкозами и высокоагрессивными лимфомами. Однако помощь получают лишь 800 из них. Чтобы изменить эту ситуацию, достаточно сдать 3 миллилитра крови.

Требования к донорам костного мозга схожи с требованиями к донорам крови. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет без тяжелых хронических заболеваний.

Акция продлится до 15 августа.