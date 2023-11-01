Алтайский край признали одним из лучших регионов в охране лесов
Также регион занял третье место в защите лесов от пожаров
01 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Алтайский край, а также Амурскую область и Марий Эл признали лучшими регионами России в вопросе охраны лесов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Рослесинфорга.
Также Алтайский край занял третье место в защите лесов от пожаров. Нарушения нашли только на 4,6% обследованных лесных участков.
В общей сложности в 2023 году Рослесинфорг изучил более 3,5 тыс. лесных участков в 28 регионах страны. Общая их площадь составила 23,7 млн га.
"В целом по России качество выполнения мероприятий по сохранению лесов составило 66,9%, в том числе по охране лесов от пожаров – 78,5%, по защите лесов – 73,1% и 59,5% по воспроизводству лесов", – сказано в исследовании.
09:21:17 01-11-2023
... лучшими регионами России в вопросе охраны лесов Ну правильно, нет леса - нет проблем. Еще не весь вырубили. Мы лучшие.
10:16:43 01-11-2023
Признали лучшим и начали вырубать ленточный бор вокруг Барнаула, под развязки, кластеры, и жилищный комплексы.....
10:32:47 01-11-2023
да уж ,засрали так этот бедный ленточный бор! И мусор строительный вывозят тоннами,а чиновники в кабинетах пишут ,что все хорошо!
10:54:29 01-11-2023
Лес убирают со страшной силой. Но, официально.
11:47:17 01-11-2023
А кто это сказал? Бора скоро не будет. Комбинаты хреначат не по детски,"спасибо" предыдущему губеру,похозяйничал добротно
12:28:12 01-11-2023
Гость (11:47:17 01-11-2023) А кто это сказал? Бора скоро не будет. Комбинаты хреначат не... А этот? Отстает?
12:23:58 01-11-2023
Весь ленточный Бор вдоль Оби от Бийска до Барнаула в жутком виде ,во многих местах бывал .Особенно удивила территория бора арендованная семейством Ишутина ,горы мусора от валки леса ,лес завален упавшими деревьями разных возрастов ,вот где ужас .