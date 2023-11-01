Алтайский край признали одним из лучших регионов в охране лесов

Также регион занял третье место в защите лесов от пожаров

01 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край, а также Амурскую область и Марий Эл признали лучшими регионами России в вопросе охраны лесов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Рослесинфорга.

Также Алтайский край занял третье место в защите лесов от пожаров. Нарушения нашли только на 4,6% обследованных лесных участков.

В общей сложности в 2023 году Рослесинфорг изучил более 3,5 тыс. лесных участков в 28 регионах страны. Общая их площадь составила 23,7 млн га.