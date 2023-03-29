Алтайский край "сдал позиции" в экологическом рейтинге, но по-прежнему в лидерах
Эксперты назвали несколько причин
29 марта 2023, 13:40, ИА Амител
Алтайский край занял 12 место в общероссийском "Национальном экологическом рейтинге", подготовленном общероссийской общественной организацией "Зелёный патруль" по итогам 2022 года и зимы 2023 года.
"Среди регионов – лидеров рейтинга лишь Алтайский край "сдал позиции" за прошедший год, опустившись с 5 на 12 место. Причины объективные: пробуксовка мусорной реформы, загрязнённый воздух, жители жалуются на низкое качество бензина и дизеля в регионе (это также приводит к высокому уровню загрязнения выхлопными газами в часы пик)", – говорится в исследовании.
Республика Алтай заняла третье место в рейтинге. На первом и втором – Тамбовская и Белгородская области соответственно.
В список отстающих попали четыре региона Сибири – Новосибирская область (76 место), Иркутская область (79), Красноярский край (81) и Омская область, которая заняла последнее, 85 место.
"Экологическая ситуация в России меняется в лучшую сторону, индексы рейтинга это справедливо отражают. Реализация нацпроекта "Экология" и повышающееся внимание людей к проблемам экологии приносят свои плоды. Есть важное изменение – люди сейчас уже не молчат, требуют соблюдения своих прав на чистый воздух, благоприятную окружающую среду", – подчеркнул директор природоохранных программ "Зелёного патруля" Роман Пукалов.
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