Алтайский край "сдал позиции" в экологическом рейтинге, но по-прежнему в лидерах

Эксперты назвали несколько причин

29 марта 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край занял 12 место в общероссийском "Национальном экологическом рейтинге", подготовленном общероссийской общественной организацией "Зелёный патруль" по итогам 2022 года и зимы 2023 года.

"Среди регионов – лидеров рейтинга лишь Алтайский край "сдал позиции" за прошедший год, опустившись с 5 на 12 место. Причины объективные: пробуксовка мусорной реформы, загрязнённый воздух, жители жалуются на низкое качество бензина и дизеля в регионе (это также приводит к высокому уровню загрязнения выхлопными газами в часы пик)", – говорится в исследовании.

Республика Алтай заняла третье место в рейтинге. На первом и втором – Тамбовская и Белгородская области соответственно.

В список отстающих попали четыре региона Сибири – Новосибирская область (76 место), Иркутская область (79), Красноярский край (81) и Омская область, которая заняла последнее, 85 место.