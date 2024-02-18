Алтайский край сможет поставлять кукурузу и рис в Китай

Ранее КНР принимала зерно только от нескольких регионов РФ

18 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Спелая кукуруза / Фото: unsplash.com

Алтайские сельхозтоваропроизводители смогут поставлять кукурузу и рис в Китай. Страна разрешила такой экспорт всем российским регионам, сообщает "Business FM Барнаул".

Ранее КНР принимала зерно только от Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. Что касается Алтайского края, то до прошлого года аграрии стабильно экспортировали кукурузу и рис в Монголию и Казахстан.

При этом в минувшем году, как сказал руководитель пресс-службы Алтайского филиала Центра оценки качества зерна Артемий Панченко, сельхозтоваропроизводители и трейдеры края продавали зерно кукурузы и риса только в Казахстан.

"Кукурузы было отгружено более 1,5 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в 2022 году. Риса отгрузили 21 тонну. А в 2022 году Казахстан покупал всего 2 тонны риса из Алтайского края. При этом валовой сбор кукурузы в минувшем году на Алтае составил 61,5 тыс. тонн. Это значительно уступает урожаю основных сельхозкультур края, таких как пшеница, гречиха и ячмень, а также зернобобовых культур, гороха и сои. Однако в регионе выращивают намного больше кукурузы, чем, например, ржи", – отметил он.

При этом рис в Алтайском крае не выращивают, а завозят из других регионов страны. Часть идет на переработку, часть – на экспорт. Как рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосаннадзору Александр Брыксин, за качеством риса для Китая следят еще на стадии выращивания, так как у этой страны жесткие требования к его качеству.

"Не каждый рис может поехать в Китай. Если в период вегетации на поля, где выращивался рис, выезжала подведомственная лаборатория или специалисты Россельхознадзора проводили обследования этих посевов и после этого выдали соответствующие документы, что карантинных объектов для КНР не обнаружено, только после этого рис может быть экспортирован. Если этих действий не проводилось, то экспорт осуществить невозможно. Специалисты должны выехать в место производства, удостовериться, что в полях отсутствуют сорняки и вредители, карантинные для Китая. Наши грузоэкспортеры, если они привезут этот рис, скажем, из Краснодарского края, они должны подтвердить проведение этих исследований соответствующими документами, только тогда мы сможем оформить фитосанитарный сертификат в Китай", – пояснил Александр Брыксин.

При этом такую процедуру проходит не только рис, но любая другая зерновая и зернобобовая культура, которую планируют поставлять в Китай, добавил он. В Алтайском крае экспортом кукурузы, ячменя, овса и других культур в КНР занимаются 436 предприятий.