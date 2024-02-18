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Алтайский край сможет поставлять кукурузу и рис в Китай

Ранее КНР принимала зерно только от нескольких регионов РФ

18 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Спелая кукуруза / Фото: unsplash.com
Спелая кукуруза / Фото: unsplash.com

Алтайские сельхозтоваропроизводители смогут поставлять кукурузу и рис в Китай. Страна разрешила такой экспорт всем российским регионам, сообщает "Business FM Барнаул".

Ранее КНР принимала зерно только от Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. Что касается Алтайского края, то до прошлого года аграрии стабильно экспортировали кукурузу и рис в Монголию и Казахстан.

При этом в минувшем году, как сказал руководитель пресс-службы Алтайского филиала Центра оценки качества зерна Артемий Панченко, сельхозтоваропроизводители и трейдеры края продавали зерно кукурузы и риса только в Казахстан.

"Кукурузы было отгружено более 1,5 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в 2022 году. Риса отгрузили 21 тонну. А в 2022 году Казахстан покупал всего 2 тонны риса из Алтайского края. При этом валовой сбор кукурузы в минувшем году на Алтае составил 61,5 тыс. тонн. Это значительно уступает урожаю основных сельхозкультур края, таких как пшеница, гречиха и ячмень, а также зернобобовых культур, гороха и сои. Однако в регионе выращивают намного больше кукурузы, чем, например, ржи", – отметил он.

При этом рис в Алтайском крае не выращивают, а завозят из других регионов страны. Часть идет на переработку, часть – на экспорт. Как рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосаннадзору Александр Брыксин, за качеством риса для Китая следят еще на стадии выращивания, так как у этой страны жесткие требования к его качеству.

"Не каждый рис может поехать в Китай. Если в период вегетации на поля, где выращивался рис, выезжала подведомственная лаборатория или специалисты Россельхознадзора проводили обследования этих посевов и после этого выдали соответствующие документы, что карантинных объектов для КНР не обнаружено, только после этого рис может быть экспортирован. Если этих действий не проводилось, то экспорт осуществить невозможно. Специалисты должны выехать в место производства, удостовериться, что в полях отсутствуют сорняки и вредители, карантинные для Китая. Наши грузоэкспортеры, если они привезут этот рис, скажем, из Краснодарского края, они должны подтвердить проведение этих исследований соответствующими документами, только тогда мы сможем оформить фитосанитарный сертификат в Китай", – пояснил Александр Брыксин.

При этом такую процедуру проходит не только рис, но любая другая зерновая и зернобобовая культура, которую планируют поставлять в Китай, добавил он. В Алтайском крае экспортом кукурузы, ячменя, овса и других культур в КНР занимаются 436 предприятий.

Алтайский край сельское хозяйство Китай

Комментарии 20

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Сергей

08:54:29 18-02-2024

А интересно, Краснодарский рис закупают китайцы?

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Гость

09:26:48 18-02-2024

Краю чт с того? Хозяева земель не местные, соответственно налоги мимо носа. Батракам жалование не добавится с того. Радоваться что цены на это продукты взлетят, из-за дефицита???

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гость

10:27:25 18-02-2024

Прочитала сегодня,что в этом году в Алтайском крае будет федеральная прокурорская проверка по соответствии засевов земельных территорий в масштабах заявленных т.е. обеспеченных сметными и бухгалтерскими документами и "теневыми "не заявленными засевами.Попросту видимо обнаружен некий "откат" выделяемых средств .

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Гость

11:17:11 18-02-2024

как это скажется на жителях вот вопрос

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Гость

15:02:08 18-02-2024

Гость (11:17:11 18-02-2024) как это скажется на жителях вот вопрос... хорошего не жди-как всегда будет хуже

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Гость

17:42:19 18-02-2024

Гость (15:02:08 18-02-2024) хорошего не жди-как всегда будет хуже... да уж так у нас повелось...

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Макс

12:58:54 18-02-2024

Анонс свежих новостей. Алтайский край наращивает экспорт в Китай бананов, апельсинов и оливкого масла.

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Гоша

13:19:01 18-02-2024

А где собственная продовольственная безопасность всё готовы вывезти и продать а свои пусть лапу сосут вот она стратегия нинешних властей давайте и дальше за них голосовать

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Гость

17:55:12 18-02-2024

Гоша (13:19:01 18-02-2024) А где собственная продовольственная безопасность всё готовы ... Не власти продают, а фермеры.

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Жора

01:31:14 19-02-2024

Гость (17:55:12 18-02-2024) Не власти продают, а фермеры. ... кто кто??

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Гость

13:26:52 18-02-2024

В Алтайском крае выращивают рис??? В продаже только краснодарский видела, качество стало плохое, а цена слишком высокая. Раньше обычный круглый рис был цельнозерновой, а теперь дробленка.

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Гость

15:14:32 18-02-2024

[Гость (13:26:52 18-02-2024) В Алтайском крае выращивают рис?] Лично Вам написали: "При этом рис в Алтайском крае не выращивают"

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Гость

17:34:18 18-02-2024

Гость (13:26:52 18-02-2024) В Алтайском крае выращивают рис??? В продаже только краснода... Написано же часть на экспорт, часть ( труха ) на переработку и в магазины , не выкидывать же!!

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Алексей

14:46:26 18-02-2024

А вот в магазинах почему-то продают кукурузу из Китая, а алтайской нет

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Гость

17:36:22 18-02-2024

Алексей (14:46:26 18-02-2024) А вот в магазинах почему-то продают кукурузу из Китая, а алт... Так это она и есть Китай нам и продаёт после переработки ..

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Григорий

15:58:38 18-02-2024

А что разве рис на Алтае выращивают?

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БП

20:40:02 18-02-2024

Григорий (15:58:38 18-02-2024) А что разве рис на Алтае выращивают? ... Знаменитый Алтайский рис. да

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Гость

16:08:32 18-02-2024

Алтай всегда славился на весь мир производством риса, наши предки освоили выращивание еще в древности, на фресках древнего Вавилона и Индии показаны крестьяне с Алтая выращивающие рис, в последствии древние индийцы и японцы подсмотрели наши уникальные технологии, которым нет аналогов, корни распространения риса забыты, Алтай недооценен, слава богу, что наши земледельцы восстановили историческую несправедливость, много езжу по Алтаю, везде колосится рис, как в старые времена, ведь можем, когда захотим!!!! что касается кукурузы, древние майя украли наши технологии еще до Колумба, Хрущев восстановил выращивание , теперь Алтай лидер по этому злаку

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Гости

17:20:32 18-02-2024

Правильно лучше на экспорт, а Тут люди требуху поедят , а местные вообще не увидят ничего… кроме нищебродства

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Жора

01:35:59 19-02-2024

Алтайская кукуруза ,это силос.

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