Алтайский край стал лидером России по урожайности сахарной свеклы за 2024 год
Показатель приблизился к 535,9 центнера с гектара – это максимум среди свеклосеющих регионов страны
05 февраля 2025, 13:40, ИА Амител
В 2024 году Алтайский край стал лидером в России по урожайности сахарной свеклы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
Согласно предварительным данным Росстата, урожайность сахарной свеклы в регионе за год приблизилась к 535,9 центнера с гектара. Среди свеклосеющих регионов России это максимальный показатель.
"В первую пятерку лидеров также вошли Оренбургская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Башкортостан", – рассказали в ведомстве.
Также алтайский Минсельхоз напомнил, что валовое производство сахарной свеклы за 2024 год в крае превысило 1,3 млн тонн корнеплодов.
13:45:39 05-02-2025
вывезти ее с полей теперь проблема !
14:35:25 05-02-2025
А вот сахар алтайского производства мне в магазине почему-то ни разу не попался
15:37:51 05-02-2025
бензин опять подорожает
16:49:25 05-02-2025
Олег (15:37:51 05-02-2025) бензин опять подорожает... Это святое.
15:57:32 05-02-2025
У Алтайского сахара московские хозяева
И Алтайского сахара в алтайских магазинах не бывает. Белгородским пичкают.
Поэтому пусть писатель с москвичами , за их наживу радуется.
06:23:49 06-02-2025
Гость (15:57:32 05-02-2025) У Алтайского сахара московские хозяеваИ Алтайского сахар... все идет в китай.
18:44:44 05-02-2025
Накаркали - сахар подорожает.