Алтайский край стал лидером России по урожайности сахарной свеклы за 2024 год

Показатель приблизился к 535,9 центнера с гектара – это максимум среди свеклосеющих регионов страны

05 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Сахарная свекла / Фото: Минсельхоз Алтайского края

В 2024 году Алтайский край стал лидером в России по урожайности сахарной свеклы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Согласно предварительным данным Росстата, урожайность сахарной свеклы в регионе за год приблизилась к 535,9 центнера с гектара. Среди свеклосеющих регионов России это максимальный показатель.

"В первую пятерку лидеров также вошли Оренбургская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Башкортостан", – рассказали в ведомстве.

Также алтайский Минсельхоз напомнил, что валовое производство сахарной свеклы за 2024 год в крае превысило 1,3 млн тонн корнеплодов.