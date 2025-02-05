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Алтайский край стал лидером России по урожайности сахарной свеклы за 2024 год

Показатель приблизился к 535,9 центнера с гектара – это максимум среди свеклосеющих регионов страны

05 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Сахарная свекла / Фото: Минсельхоз Алтайского края
Сахарная свекла / Фото: Минсельхоз Алтайского края

В 2024 году Алтайский край стал лидером в России по урожайности сахарной свеклы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Согласно предварительным данным Росстата, урожайность сахарной свеклы в регионе за год приблизилась к 535,9 центнера с гектара. Среди свеклосеющих регионов России это максимальный показатель.

"В первую пятерку лидеров также вошли Оренбургская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Башкортостан", – рассказали в ведомстве.

Также алтайский Минсельхоз напомнил, что валовое производство сахарной свеклы за 2024 год в крае превысило 1,3 млн тонн корнеплодов.

Алтайский край сельское хозяйство урожай

Комментарии 7

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серый

13:45:39 05-02-2025

вывезти ее с полей теперь проблема !

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Гость

14:35:25 05-02-2025

А вот сахар алтайского производства мне в магазине почему-то ни разу не попался

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Олег

15:37:51 05-02-2025

бензин опять подорожает

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Свирепый Чарли

16:49:25 05-02-2025

Олег (15:37:51 05-02-2025) бензин опять подорожает... Это святое.

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Гость

15:57:32 05-02-2025

У Алтайского сахара московские хозяева
И Алтайского сахара в алтайских магазинах не бывает. Белгородским пичкают.
Поэтому пусть писатель с москвичами , за их наживу радуется.

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Гость

06:23:49 06-02-2025

Гость (15:57:32 05-02-2025) У Алтайского сахара московские хозяеваИ Алтайского сахар... все идет в китай.

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Олег

18:44:44 05-02-2025

Накаркали - сахар подорожает.

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