Алтайский край стал лидером в Сибири по доле предложений работы на удаленке
С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году — было открыто 5,5 тысячи предложений на удаленную работу
06 ноября 2023, 15:03, ИА Амител
Алтайский край стал лидером в СФО по доле предложений работы на удаленке. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году – было открыто 5,5 тысячи вакансий на удаленную работу. По доле таких вакансий Алтайский край занял первое место – 5,4% от всех предложений. При этом в лидерах по приросту в Сибири оказались Иркутская область (+195%) и Кузбасс (+179%).
В среднем по Сибири приходится на 4,5% вакансий, предлагаемых работодателями для работы вне офиса. Зачастую вакансии предлагают в сферах "Информационные технологии, системная интеграция, интернет", "Финансовый сектор" и "Услуги для бизнеса".
При этом 35% ищущих работу в ходе опроса рассказали, что максимально эффективны при полностью удаленной работе, в то время как всего лишь 11% отметили, что они работают наиболее продуктивно в офисе.
11:08:03 07-11-2023
Конечно . В АК можно в 4 раза меньше, чем в Москве и в 2 раза меньше, чем в Новосибирске за ту же работу заплатить.
11:16:07 07-11-2023
гость (11:08:03 07-11-2023) Конечно . В АК можно в 4 раза меньше, чем в Москве и в 2 раз... Абсолютно верно, наши готовы работать за гораздо меньшую ЗП, чем жители других регионов, вот этим и пользуются