Алтайский край стал лидером в Сибири по доле предложений работы на удаленке

С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году — было открыто 5,5 тысячи предложений на удаленную работу

06 ноября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край стал лидером в СФО по доле предложений работы на удаленке. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году – было открыто 5,5 тысячи вакансий на удаленную работу. По доле таких вакансий Алтайский край занял первое место – 5,4% от всех предложений. При этом в лидерах по приросту в Сибири оказались Иркутская область (+195%) и Кузбасс (+179%).

В среднем по Сибири приходится на 4,5% вакансий, предлагаемых работодателями для работы вне офиса. Зачастую вакансии предлагают в сферах "Информационные технологии, системная интеграция, интернет", "Финансовый сектор" и "Услуги для бизнеса".

При этом 35% ищущих работу в ходе опроса рассказали, что максимально эффективны при полностью удаленной работе, в то время как всего лишь 11% отметили, что они работают наиболее продуктивно в офисе.