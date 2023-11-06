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Алтайский край стал лидером в Сибири по доле предложений работы на удаленке

С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году — было открыто 5,5 тысячи предложений на удаленную работу

06 ноября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край стал лидером в СФО по доле предложений работы на удаленке. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году – было открыто 5,5 тысячи вакансий на удаленную работу. По доле таких вакансий Алтайский край занял первое место – 5,4% от всех предложений. При этом в лидерах по приросту в Сибири оказались Иркутская область (+195%) и Кузбасс (+179%).

В среднем по Сибири приходится на 4,5% вакансий, предлагаемых работодателями для работы вне офиса. Зачастую вакансии предлагают в сферах "Информационные технологии, системная интеграция, интернет", "Финансовый сектор" и "Услуги для бизнеса".

При этом 35% ищущих работу в ходе опроса рассказали, что максимально эффективны при полностью удаленной работе, в то время как всего лишь 11% отметили, что они работают наиболее продуктивно в офисе.

Алтайский край Работа

Комментарии 2

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гость

11:08:03 07-11-2023

Конечно . В АК можно в 4 раза меньше, чем в Москве и в 2 раза меньше, чем в Новосибирске за ту же работу заплатить.

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Гость

11:16:07 07-11-2023

гость (11:08:03 07-11-2023) Конечно . В АК можно в 4 раза меньше, чем в Москве и в 2 раз... Абсолютно верно, наши готовы работать за гораздо меньшую ЗП, чем жители других регионов, вот этим и пользуются

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