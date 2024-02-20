Алтайский край стал третьим в Сибири по росту базовых затрат населения в 2023 году

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг увеличилась на 6,7%

20 февраля 2024, 19:33, ИА Амител

Продуктовая корзина / Фото: amic.ru

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Алтайском крае по итогам 2023 года увеличилась на 6,7% по отношению к прошлому году. Данные об этом опубликованы в докладе Алтайкрайстата о социально-экономическом положении региона в 2023 году.

Так, в конце 2023 года цена набора составила 21 082,73 рубля. В перечень входят продукты питания, непродовольственные товары, в том числе лекарства, одежда и обувь, оплата ЖКУ, а также другие услуги.

Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по росту базовых затрат населения. Первое место заняла Республика Тыва, где рост этого показателя достиг 7,4%. На втором месте – Кемеровская область с увеличением стоимости набора на 6,8%. Последующие места заняли Хакасия (+6,2%), Новосибирская область (6,1%), Красноярский край и Иркутская область (6%).