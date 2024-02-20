Алтайский край стал третьим в Сибири по росту базовых затрат населения в 2023 году
Стоимость фиксированного набора товаров и услуг увеличилась на 6,7%
20 февраля 2024, 19:33, ИА Амител
Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Алтайском крае по итогам 2023 года увеличилась на 6,7% по отношению к прошлому году. Данные об этом опубликованы в докладе Алтайкрайстата о социально-экономическом положении региона в 2023 году.
Так, в конце 2023 года цена набора составила 21 082,73 рубля. В перечень входят продукты питания, непродовольственные товары, в том числе лекарства, одежда и обувь, оплата ЖКУ, а также другие услуги.
Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по росту базовых затрат населения. Первое место заняла Республика Тыва, где рост этого показателя достиг 7,4%. На втором месте – Кемеровская область с увеличением стоимости набора на 6,8%. Последующие места заняли Хакасия (+6,2%), Новосибирская область (6,1%), Красноярский край и Иркутская область (6%).
20:01:23 20-02-2024
Это я так понимаю на 1 человека?
21:40:17 20-02-2024
а зарплаты падают
22:47:57 20-02-2024
Наш прекрасный край вот в таких рейтингах обычно и лидирует
07:11:52 21-02-2024
Алтайский край - убогая нищая провинция. Последнее место в СФО по доходам на душу населения, но с ценниками на квадрат новостроек как в ведущих регионах. Риональные власти показали свою полную несостоятельность как на краевом уровне - нет проектов, которые они бы протащили на финансирование на федеральном уровне, так и на региональном уровне - достаточно посмотреть на транспортный коллапс в Барнауле, отопительный в Славгороде, общий в Рубцовске и Бийске.
08:47:51 21-02-2024
Почему я не удивлен? Как обычно, в антирейтингах мы в первых рядах! Печально...