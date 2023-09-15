Алтайский край в 2024 году сменит герб и флаг
Проект обновленных символов одобрили в июле 2023 года
15 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
В 2024 году у Алтайского края изменится герб и флаг, сообщает "Банкфакс".
В 2021 году Геральдический совет не включил действующие символы региона в геральдический реестр. В том же году правительство заключило контракт с уральским художником-геральдистом Александром Грефенштейном на создание новых герба и флага.
В мае 2022 года проект был сдан, геральдическая комиссия одобрила его в июле 2023 года.
Теперь эскизы выставят на общественное обсуждение, а окончательно вопрос изменения государственной символики будет решаться в 2024 году.
Напомним, герб Алтайского края решили изменить вслед за гербом Барнаула, на котором оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, а также сохранили саму форму в виде французского щита.
12:04:52 15-09-2023
чем заняты эти люди???
14:37:44 15-09-2023
Гость (12:04:52 15-09-2023) чем заняты эти люди???... Геральдикой
12:13:34 15-09-2023
Как хорошо, что больше проблем в городе нет. Пробок нет, ливневки работают, самокаты не валяются повсюду, самое время флаг сменить. и кучу бабла отмыть.
12:40:56 15-09-2023
Гость (12:13:34 15-09-2023) Как хорошо, что больше проблем в городе нет. Пробок нет, лив... Кому не нравится флаг и герб края , пусть уезжает из Алтайского края !
11:38:05 16-09-2023
Гость (12:40:56 15-09-2023) Кому не нравится флаг и герб края , пусть уезжает из Алтайск... главное чтобы тебе нравилось, а люди и так уезжают, не помогают отьезду ни гербы, ни флаги, идет природная селекция....
12:35:05 15-09-2023
Как далеки они от народа!!!
11:39:43 16-09-2023
Колхозник (12:35:05 15-09-2023) Как далеки они от народа!!!... они давно удалились, живя в стране розовых пони, как и большинство
12:35:11 15-09-2023
Сумму огласите.
12:35:14 15-09-2023
Скоро будет планетарный катаклизм, выжившие соберутся в города-государства. Сегодняшней государственной интеграции уже не будет, техника и технологии откатятся назад, поэтому флаги и гербы будут играть бОльшую роль, чем сейчас. Поэтому же и образуют "Правительства" вместо администраций областей.
14:17:57 15-09-2023
Гость (12:35:14 15-09-2023) Скоро будет планетарный катаклизм, выжившие соберутся в горо... Жрать-то что будут выжившие в городах? Неправильная методичка.
12:47:51 15-09-2023
верните лошадку
12:51:00 15-09-2023
супер новость!!наконец то заживем!!!
12:53:12 15-09-2023
правительство заключило контракт с уральским художником-геральдистом Александром Грефенштейном... _______ А что ни с Изей Шниперсоном, из одесской синагоги ?
15:41:14 15-09-2023
Гость (12:53:12 15-09-2023) правительство заключило контракт с уральским художником-гера... А какая разница?
14:07:52 15-09-2023
Что за необходимость, при наличии более важных проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11:42:10 16-09-2023
Гость (14:07:52 15-09-2023) Что за необходимость, при наличии более важных проблем!!!!!!... огромная необходимость, нельзя нарушать принцип хлеба и зрелищ
14:49:33 15-09-2023
Чем бы дитя не тешилось, ........ лишь бы чиновнику сытно жилось.
15:39:11 15-09-2023
Сколько мильенов потратят на эту "игру престолов"?
15:42:25 15-09-2023
Миром правят символы.
07:40:52 16-09-2023
Ау люди ,вы не в той реальности живёте,делом займитесь!
19:19:15 16-09-2023
Гость (14:07:52 15-09-2023) Что за необходимость, при наличии более важных проблем!!!!!!... Действительно.Как будто в остальном у нас в крае все в полном порядке.Просто "ДАРМОЕДЫ"изображают бурную деятельность,чтобы их от кормушки не отогнали....
22:41:26 16-09-2023
Типа губернии давно нет... ага, а губернатор есть !