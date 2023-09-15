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Алтайский край в 2024 году сменит герб и флаг

Проект обновленных символов одобрили в июле 2023 года

15 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

В 2024 году у Алтайского края изменится герб и флаг, сообщает "Банкфакс".

В 2021 году Геральдический совет не включил действующие символы региона в геральдический реестр. В том же году правительство заключило контракт с уральским художником-геральдистом Александром Грефенштейном на создание новых герба и флага.

В мае 2022 года проект был сдан, геральдическая комиссия одобрила его в июле 2023 года.

Теперь эскизы выставят на общественное обсуждение, а окончательно вопрос изменения государственной символики будет решаться в 2024 году.

Напомним, герб Алтайского края решили изменить вслед за гербом Барнаула, на котором оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, а также сохранили саму форму в виде французского щита.

В Барнауле утвердили новый герб и флаг города

Теперь символ краевой столицы подлежит официальной регистрации
НОВОСТИПолитика
Алтайский край

Комментарии 22

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Гость

12:04:52 15-09-2023

чем заняты эти люди???

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Капитан Очевидность

14:37:44 15-09-2023

Гость (12:04:52 15-09-2023) чем заняты эти люди???... Геральдикой

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Гость

12:13:34 15-09-2023

Как хорошо, что больше проблем в городе нет. Пробок нет, ливневки работают, самокаты не валяются повсюду, самое время флаг сменить. и кучу бабла отмыть.

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Гость

12:40:56 15-09-2023

Гость (12:13:34 15-09-2023) Как хорошо, что больше проблем в городе нет. Пробок нет, лив... Кому не нравится флаг и герб края , пусть уезжает из Алтайского края !

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Гость

11:38:05 16-09-2023

Гость (12:40:56 15-09-2023) Кому не нравится флаг и герб края , пусть уезжает из Алтайск... главное чтобы тебе нравилось, а люди и так уезжают, не помогают отьезду ни гербы, ни флаги, идет природная селекция....

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Колхозник

12:35:05 15-09-2023

Как далеки они от народа!!!

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Гость

11:39:43 16-09-2023

Колхозник (12:35:05 15-09-2023) Как далеки они от народа!!!... они давно удалились, живя в стране розовых пони, как и большинство

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гость

12:35:11 15-09-2023

Сумму огласите.

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Гость

12:35:14 15-09-2023

Скоро будет планетарный катаклизм, выжившие соберутся в города-государства. Сегодняшней государственной интеграции уже не будет, техника и технологии откатятся назад, поэтому флаги и гербы будут играть бОльшую роль, чем сейчас. Поэтому же и образуют "Правительства" вместо администраций областей.

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Гость

14:17:57 15-09-2023

Гость (12:35:14 15-09-2023) Скоро будет планетарный катаклизм, выжившие соберутся в горо... Жрать-то что будут выжившие в городах? Неправильная методичка.

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гость

12:47:51 15-09-2023

верните лошадку

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Гость

12:51:00 15-09-2023

супер новость!!наконец то заживем!!!

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Гость

12:53:12 15-09-2023

правительство заключило контракт с уральским художником-геральдистом Александром Грефенштейном... _______ А что ни с Изей Шниперсоном, из одесской синагоги ?

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Влад

15:41:14 15-09-2023

Гость (12:53:12 15-09-2023) правительство заключило контракт с уральским художником-гера... А какая разница?

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Гость

14:07:52 15-09-2023

Что за необходимость, при наличии более важных проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

11:42:10 16-09-2023

Гость (14:07:52 15-09-2023) Что за необходимость, при наличии более важных проблем!!!!!!... огромная необходимость, нельзя нарушать принцип хлеба и зрелищ

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Гость

14:49:33 15-09-2023

Чем бы дитя не тешилось, ........ лишь бы чиновнику сытно жилось.

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Гость

15:39:11 15-09-2023

Сколько мильенов потратят на эту "игру престолов"?

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Влад

15:42:25 15-09-2023

Миром правят символы.

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Гость

07:40:52 16-09-2023

Ау люди ,вы не в той реальности живёте,делом займитесь!

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Дарья

19:19:15 16-09-2023

Гость (14:07:52 15-09-2023) Что за необходимость, при наличии более важных проблем!!!!!!... Действительно.Как будто в остальном у нас в крае все в полном порядке.Просто "ДАРМОЕДЫ"изображают бурную деятельность,чтобы их от кормушки не отогнали....

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Семён

22:41:26 16-09-2023

Типа губернии давно нет... ага, а губернатор есть !

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