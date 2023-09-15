Алтайский край в 2024 году сменит герб и флаг

Проект обновленных символов одобрили в июле 2023 года

15 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

В 2024 году у Алтайского края изменится герб и флаг, сообщает "Банкфакс".

В 2021 году Геральдический совет не включил действующие символы региона в геральдический реестр. В том же году правительство заключило контракт с уральским художником-геральдистом Александром Грефенштейном на создание новых герба и флага.

В мае 2022 года проект был сдан, геральдическая комиссия одобрила его в июле 2023 года.

Теперь эскизы выставят на общественное обсуждение, а окончательно вопрос изменения государственной символики будет решаться в 2024 году.

Напомним, герб Алтайского края решили изменить вслед за гербом Барнаула, на котором оставили изображение сереброплавильной печи как исторического символа, а также сохранили саму форму в виде французского щита.