Алтайский край вошел в пятерку ЗОЖ-регионов

Индекс авокадо показал популярность продуктов правильного питания

16 июня 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пресс-служба крупного ретейлера, компании X5 Group, рассказала о регионах России, в которых популярно правильное питание. В число таких вошел и Алтайский край.

X5 Group подготовил индекс "Авокадо" – список регионов России, в которых популярно правильное питание. Результаты оценивались как в целом по стране, так и по субъектам РФ.

Алтайский край вошел в пятерку лучших с показателем 16,9 %, при том, что в целом по России этот показатель составляет 15,2 %.

Самым популярным продуктом в регионе оказалась свежая зелень.