Алтайский край вошел в пятерку ЗОЖ-регионов
Индекс авокадо показал популярность продуктов правильного питания
16 июня 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пресс-служба крупного ретейлера, компании X5 Group, рассказала о регионах России, в которых популярно правильное питание. В число таких вошел и Алтайский край.
X5 Group подготовил индекс "Авокадо" – список регионов России, в которых популярно правильное питание. Результаты оценивались как в целом по стране, так и по субъектам РФ.
Алтайский край вошел в пятерку лучших с показателем 16,9 %, при том, что в целом по России этот показатель составляет 15,2 %.
Самым популярным продуктом в регионе оказалась свежая зелень.
09:22:42 16-06-2023
ЗОЖ - это здоровый образ жизни, куда в первую очередь относится здоровая физическая активность населения. Посмотрите соревнования универсиад, чемпионатов России или, наконец, соревнования по экстремальным видам спорта - где вы видите выходцев из Алтайского края? Только Москва, Питер, Казань, Тюмень в основном. Сколько в крае построено роллердромов, трасс для даунхила и кросс-кантри на общедоступной основе? Как развиты у нас лыжный, конькобежный, велоспорт? Как много у нас скейтпарков, когда летом школьники и студенты находятся на каникулах и могли бы закатывать тренироваться. А мерить уровень ЗОЖа количеством поедаемой зелени - это статистика для дефективных детишек
09:28:29 16-06-2023
Гость (09:22:42 16-06-2023) ЗОЖ - это здоровый образ жизни, куда в первую очередь относи... а если человек после катания на скейте/лыжах/велике/бега вечером накидывается пива с чипсами - это ЗОЖ?
09:34:21 16-06-2023
Гость (09:28:29 16-06-2023) а если человек после катания на скейте/лыжах/велике/бега веч... Как правило, те, кто увлечён тем или иным видом спорта, сами не захотят накидываться.
11:00:07 16-06-2023
Гость (09:22:42 16-06-2023) ЗОЖ - это здоровый образ жизни, куда в первую очередь относи... Спорт - это не ЗОЖ. Это работа на износ.
12:00:58 16-06-2023
Гость (09:22:42 16-06-2023) ЗОЖ - это здоровый образ жизни, куда в первую очередь относи... у нас все так через одно место меряют
09:44:38 16-06-2023
Гость (09:34:21 16-06-2023) Как правило, те, кто увлечён тем или иным видом спорта, сами... я задал прямой вопрос, а вы заюлили...
09:52:14 16-06-2023
Гость (09:44:38 16-06-2023) я задал прямой вопрос, а вы заюлили...... ЗОЖ - это когда всё в меру, «накидываться» - это не есть правильно. Культура пития должна присутствовать. Однако запретами и ужесточением правил оборота алкоголя проблему ЗОЖа не решить, а решение - сделать спорт общедоступным. Если тот или иной человек будет испытывать удовлетворение после того или иного тренировочного процесса - он не будет искать это удовлетворение в алкоголе. И не надо «цепляться к словам», всё Вы поняли. Хорошего дня
10:27:18 16-06-2023
Вообще-то, современные спортсмены долго не живут. На свою раннюю пенсию уходят практически инвалидами. Многие тут же спиваются и скуриваются, поскольку уже во время своей спортивной карьеры уже привыкают сидеть на разрушающей весь организм токсичной химии, которая временно стимулирует приток сил, а в долгосрочной перпективе - убивает. И надо понимать: современый спорт - это разновидность циркового представления, а спортсмены - высокооплачиваемые шуты. Всё действо уже давно ничего общего не имеет со здоровьем.
10:34:03 16-06-2023
Что касается ЗОЖ - то это естественно прежде всего вегетарианская диета, которая, как показывают медико-биологические исследования на Западе буквально последних двух десятилетий, жизненно необходима для нашего микробиома, который определяет в нашем организме всё остальное и саму возможность жить. По теме на Западе издаётся множество книг врачей с учёными степенями и всё основывается на множестве медицинских, генетических и статистических исследований, публикуемых в академических медицинских СМИ.
11:01:20 16-06-2023
Гость (10:34:03 16-06-2023) Что касается ЗОЖ - то это естественно прежде всего вегетариа... Человек не корова. Хотя некоторые всё-таки да.
12:07:07 16-06-2023
правильное исследование пятерочки, самый правильный магаз.Ходим только в нее, счастливы и довольны ассортиментом от них,такого нет нигде, там все правильное, плюс забота родной партии о нас, вкупе получается здоровье и счастье, грудь наполняется гордостью за страну и спасибо комментаторам за их вдумчивые и умнейшие пассажи, чувствуется, что люди берут,как и мы только все экологичное и правильное в любимых магазинах- сетевиках, а все рассказы про пальму и гмо это происки врагов нашей Родины