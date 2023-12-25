Алтайский край вошел в список уравновешенных регионов
Как считают эксперты, в этом году тревожность россиян снизилась вдвое
25 декабря 2023, 10:18, ИА Амител
Алтайский край вошел в число наиболее уравновешенных регионов России в рейтинге тревожности по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиацентра КРОС.
Как считают эксперты, в этом году тревожность россиян снизилась вдвое. Бытовые и житейские проблемы начали вытеснять обеспокоенность относительно спецоперации.
В списке наиболее невозмутимых регионов Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и другие. Алтайский край оказался в средней категории тревожности вместе с Владимирской, Калининградской, Тульской областями.
Наиболее тревожными оказались жители Москвы, Белгородской области, Севастополя и Крыма, Брянской и Новосибирской областей.
10:33:56 25-12-2023
Сейчас ещё максимальным повышением на ЖКХ как уравновесим - и будет капец народу!
12:20:06 25-12-2023
Следующий этап "стокгольмский синдром" ?
12:57:34 25-12-2023
Гость (12:20:06 25-12-2023) Следующий этап "стокгольмский синдром" ?... Тревожность или равнодушие, рожденное неверием, что хуже?