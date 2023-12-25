Алтайский край вошел в список уравновешенных регионов

Как считают эксперты, в этом году тревожность россиян снизилась вдвое

25 декабря 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край вошел в число наиболее уравновешенных регионов России в рейтинге тревожности по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиацентра КРОС.

Как считают эксперты, в этом году тревожность россиян снизилась вдвое. Бытовые и житейские проблемы начали вытеснять обеспокоенность относительно спецоперации.

В списке наиболее невозмутимых регионов Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и другие. Алтайский край оказался в средней категории тревожности вместе с Владимирской, Калининградской, Тульской областями.

Наиболее тревожными оказались жители Москвы, Белгородской области, Севастополя и Крыма, Брянской и Новосибирской областей.