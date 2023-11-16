Алтайский край выполнил ключевой показатель в нацпроекте "Производительность труда"

По результатам промежуточного ранжирования субъектов РФ регион находится в группе лидеров

16 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Иллюстрация предоставлена КАУ "АЦКР"

Минэкономразвития России рассчитало показатель, который отражает долю достигших ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда". Предприятия внедряли мероприятия нацпроекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте. По итогам 2022 года его фактическое значение в Алтайском крае составило 68,8 % (при плановом 50 %).

Показатель был сформирован по методике расчета, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.11.2021 № 690. Для этого использовали данные из налоговой отчетности предприятий – участников национального проекта.

"По результатам промежуточного ранжирования субъектов РФ Алтайский край располагается в группе лидеров", – комментирует временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов. По его словам, рассчитанный показатель будет учтен Минэкономразвития России при составлении итогового рейтинга производительности труда среди регионов, входящих в нацпроект, за 2022 год. Его опубликование состоится не позднее 15 декабря.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.