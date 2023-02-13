Алтайский край занял 64-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Соседняя Республика Алтай оказалась одной из худших – 79-е место из 85

13 февраля 2023, 10:10, ИА Амител

Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 64-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году, следует из результатов исследования РИА Новости.

"Рейтинг строился на основе комплексного учёта 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов", – отмечает издание.

Так, рейтинговый балл Алтайского края составил 44,300. Для сравнения: в 2021-м он составлял 40,836, а место тогда было 67-м. Таким образом, в 2022 году качество жизни в регионе немного подросло.

Лидерами рейтинга при этом в очередной раз стали Москва (82,999 балла в 2022-м), Санкт-Петербург (82,307 балла) и Московская область (78,195 балла). В тройке худших: Тыва (23,758 балла), Ингушетия (31,271 балла) и Еврейская автономная область (31,684 балла).

Соседние с Алтайским краем регионы показали следующие результаты: Республика Алтай (79-е место, 35,387 балла в 2022 году), Кузбасс (58-е место, 46,746 балла), Новосибирская область (21-е место, 58,216 балла).

Сведений по новым регионам – Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям – в рейтинге нет.