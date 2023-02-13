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Алтайский край занял 64-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Соседняя Республика Алтай оказалась одной из худших – 79-е место из 85

13 февраля 2023, 10:10, ИА Амител

Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 64-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году, следует из результатов исследования РИА Новости.

"Рейтинг строился на основе комплексного учёта 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов", – отмечает издание.

Так, рейтинговый балл Алтайского края составил 44,300. Для сравнения: в 2021-м он составлял 40,836, а место тогда было 67-м. Таким образом, в 2022 году качество жизни в регионе немного подросло.

Лидерами рейтинга при этом в очередной раз стали Москва (82,999 балла в 2022-м), Санкт-Петербург (82,307 балла) и Московская область (78,195 балла). В тройке худших: Тыва (23,758 балла), Ингушетия (31,271 балла) и Еврейская автономная область (31,684 балла).

Соседние с Алтайским краем регионы показали следующие результаты: Республика Алтай (79-е место, 35,387 балла в 2022 году), Кузбасс (58-е место, 46,746 балла), Новосибирская область (21-е место, 58,216 балла).

Сведений по новым регионам – Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям – в рейтинге нет.

Комментарии 25

  • Ну почти середина. Хорошо, что есть рейтинг, перед тем как сваливать, можно изучить куда
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Для нас Новосиб самое реальное место, куда можно свалить. И недалеко и почти в лидерах
    13 февраля, Гость   Ответить
  • рейтинг это или нищий или богач другого не дано
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Если с края будут сваливать в Новосиб, то в крае рабочих рук начнет не хватать, а в Новосибе будут лишние. А если будут лишние рабочие руки капитал может устроить между ними конкуренцию, кто дешевле согласен работать
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, будет хватать, с края привалят с копейки пахать
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ох ничего себе, как рейтинг подскочил с зарплатой в 20-25 тысяч Рублей!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Фантастика
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Таким образом, в 2022 году качество жизни в регионе немного подросло. - Часть недовольных свалила из региона, только и всего.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мне просто интересно,а Чукотский автономный округ какое место,в этом рейтинге занимает,так чисто для себя,чтобы откалибровать наше место,поточнее?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • За то у нас есть молодой перспективный губер, а теперь в Бийске такой же мер....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Рейтинг зависит от обЪема подношений....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Знаем как эти рейтинги составляются. сегодня с крайстата звонили. про тарифы интересовались. на коленке все пишут.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А что вы хотите заводов ни стало нового ничего не строют работы нет власть работает только на себя дальше будет не лучше.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • да есть заводы, к гиперу подъезжай, кирпичей наберай, всё рядом в руинах лежит, денег то нет
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Лично у нас я не вижу разницы между 2021 и 2022 годом. Даже хуже стало.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в позапрошлом году в первой десятке был Белгород. Что-то не тянет туда переезжать нынче.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Только по-прежнему слуги народные лучше хозяев живут.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Пока Хозяин, не прогонит этих уже совсем зашкваренных слуг, он будет нищим и убогим.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А господин Томенко собирается с этим что-то делать?,аграрный регион а почему-то всегда в конце списка как так?,тут ещё коммуналку поднял больше чем надо.,ВЫ так любите свой народ?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Чувствуется
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Если посмотреть на баллы, по сравнению с 21 годом их стали меньше, очевидно, что жить стали хуже, а рейтинге подросли потому что другие регионы стали ещё хуже жить. Интересно, рейтинге учитывается зима то в Ингушетии явно коммунальные обходятся меньше. Я сам не от хорошей жизни в 50 лет переехал с Алтая.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Нормально идём вверх мелкими шагами, даже вопреки сопротивлению многих.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ишь ты, они ещё и! Живые и ладно. вякают
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Так и росссия 148 место из 200
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а там в последнее время отмечается сейсмоНЕбезопасное место, по сравнению с Барнаулом например.
    14 февраля, Гость   Ответить
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