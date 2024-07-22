Алтайский край занял восьмое место по производству органической продукции

Место регион разделил со Ставропольским краем и Тульской областью

22 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Подсолнухи / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

Алтайский край занял восьмое место в рейтинге регионов России, производящих органическую продукцию. Обновленный список по итогам первого полугодия был опубликован Роскачеством, сообщает Business FM Барнаул.

В этом списке Алтайский край разделил восьмую позицию со Ставропольским краем и Тульской областью. В этих регионах работает по пять компаний, занимающихся производством органической продукции.

Лидером рейтинга стала Воронежская область, где было сертифицировано 17 производителей органической продукции. На втором месте – Краснодарский край с 12 экокомпаниями. Третье место заняла Московская область с 11 производителями.

Новый рейтинг также пополнился двумя регионами. Это Республика Алтай, где был сертифицирован производитель из Усть-Канского района "Молоко Кумира", и Курганская область, где было зарегистрировано экопроизводство подсолнечника, пшеницы и льна.

Органическая продукция отличается от обычной тем, что при ее производстве не используются пестициды, агрохимикаты, синтетические минеральные удобрения, гормональные препараты, генетически модифицированные организмы и пищевые добавки. Только производители, получившие соответствующий сертификат, имеют право маркировать свою продукцию как "органическую" и размещать на упаковке специальный значок с белым листом на зеленом фоне.