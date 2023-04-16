Лидером в округе по этому показателю стала Кемеровская область

16 апреля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край занял второе место в Сибири по убыли населения по итогам двух первых месяцев 2023 года. Об этом сообщает портал НГС, ссылаясь на данные Росстата.

Первое место в списке заняла Кемеровская область, где за январь-февраль естественная убыль населения составила 3234 человека.

Алтайский край занял второе место с показателем 2361 человек. Красноярский край – 2169 человек, Новосибирская область – 2009 человек, Омская область – 1706 человек.

Прирост населения зафиксировали в Республике Алтай и Республике Тыва.