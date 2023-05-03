Куда ещё приезжали туристы этой зимой

03 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Лебединый заказник / Фото: Теле2

Российский оператор мобильной связи Tele2 составил рейтинг мест в России, куда этой зимой съезжалось больше туристов. Например, в Алтайском крае особой популярностью пользовался лебединый заказник на озере Светлом.

Tele2 изучил обезличенные данные о поездках клиентов с декабря 2022 по февраль 2023 года и выяснил, в какие живописные места любят ездить туристы.

КарелияВ этом регионе особенно популярны четыре локации. Это заповедник Кивач с одноимённым водопадом, горный парк Рускеала, где зимой работает художественная подсветка, а также острова Кижи и Валаам. Город Кунгур на УралеТуда едут ради знаменитой ледяной пещеры. Озеро БайкалЭта локация популярна во второй половине зимы. Сюда едут на природный каток в районе мыса Хобой. Здесь можно увидеть причудливый лёд с пузырьками и узорами. АлтайБольшое число путешественников зафиксировали в сёлах Чемал и Аскат в Республике Алтай. Эти места привлекают туристов горными пейзажами. А также известная река Катунь, вода в которой зимой становится бирюзовой. Если говорить об Алтайском крае, то путешественники активнее всего ехали в лебединый заказник на озере Светлом, где зимуют птицы. Причём ехали не только жители соседних сибирских регионов, но и туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО-Югры, ЯНАО, Челябинской области, Тюменской области, Свердловской области, Бурятии, Краснодарского края, Нижегородской области, Оренбургской области и Пермского края. КамчаткаРади завораживающих гейзеров и вулканов туристы приезжают туда даже зимой. Село Териберка на Кольском полуостровеСюда едут для фотоохоты за северным сиянием и китами. Курильские островаОстрова Кунашир и Итуруп славятся уникальной природой и редкими животными. Например, здесь можно увидеть сивучей и китов. Село Хатанга на ТаймыреНаселённый пункт находится за полярным кругом. Здесь туристы могут посетить музей мамонта и увидеть северное сияние.





Популярные локации для зимнего туризма / Фото: Теле2

В целом турпоток в указанные локации вырос на 14% по сравнению с прошлой зимой. В два раза больше интерес проявляли к Байкалу. На втором месте – Кунгурская пещера (+85% к турпотоку), на третьем – село Териберка (+54%).

Самый большой прирост по поездкам показали клиенты Tele2 из:

Кировской области (+112%);

Курганской области (+90%);

Тюменской области (+76%).

При этом по числу любителей зимнего туризма лидируют жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также жители Бурятии и Новосибирской области.