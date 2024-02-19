Алтайский мастер спорта по легкой атлетике погиб в зоне СВО
Панкратов — чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта
19 февраля 2024, 19:27, ИА Амител
Владимир Панкратов / Фото: Минспорт Алтайского края
Уроженец Алтайского края, мастер спорта СССР по легкой атлетике Владимир Панкратов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.
Панкратов – чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта.
"Всю свою жизнь Владимир посвятил развитию спорта в Павловском районе. Как тренер воспитал много чемпионов по легкой атлетике. Владимир Николаевич навсегда останется в наших сердцах как светлый и талантливый человек, спортсмен, педагог и друг", – добавили в министерстве.
Место и дата гибели бывшего спортсмена не уточняется. О прощании пока неизвестно.
22:01:38 19-02-2024
За первое место на Чемпионате Европы, а тем более мира дают Заслуженного мастера спорта, как у Вани, министра. А легкоатлетов даже не МСМК. Что то писатель напутал, в спортивной классификации. А дядьку жалко. Много бы детишек подготовил бы в спорте.
08:20:36 20-02-2024
Вечная память ГЕРОЮ. Он ГЕРОЙ, не смог остаться в стороне. Соболезнования родным
09:16:06 20-02-2024
Очень жаль ГЕРОЯ! Светлая память!
13:12:33 20-02-2024
За что? Погостам края не видно
13:15:10 20-02-2024
Гость (22:01:38 19-02-2024) За первое место на Чемпионате Европы, а тем более мира дают... На соревнованиях среди ветеранов спорта, даже Мастеров не присваивают.