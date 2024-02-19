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Алтайский мастер спорта по легкой атлетике погиб в зоне СВО

Панкратов — чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта

19 февраля 2024, 19:27, ИА Амител

Владимир Панкратов / Фото: Минспорт Алтайского края
Владимир Панкратов / Фото: Минспорт Алтайского края

Уроженец Алтайского края, мастер спорта СССР по легкой атлетике Владимир Панкратов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.

Панкратов – чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта.

"Всю свою жизнь Владимир посвятил развитию спорта в Павловском районе. Как тренер воспитал много чемпионов по легкой атлетике. Владимир Николаевич навсегда останется в наших сердцах как светлый и талантливый человек, спортсмен, педагог и друг", – добавили в министерстве.

Место и дата гибели бывшего спортсмена не уточняется. О прощании пока неизвестно.

Происшествия спецоперация

Комментарии 5

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Гость

22:01:38 19-02-2024

За первое место на Чемпионате Европы, а тем более мира дают Заслуженного мастера спорта, как у Вани, министра. А легкоатлетов даже не МСМК. Что то писатель напутал, в спортивной классификации. А дядьку жалко. Много бы детишек подготовил бы в спорте.

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горожанка

08:20:36 20-02-2024

Вечная память ГЕРОЮ. Он ГЕРОЙ, не смог остаться в стороне. Соболезнования родным

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Гость

09:16:06 20-02-2024

Очень жаль ГЕРОЯ! Светлая память!

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Гость

13:12:33 20-02-2024

За что? Погостам края не видно

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стрелок

13:15:10 20-02-2024

Гость (22:01:38 19-02-2024) За первое место на Чемпионате Европы, а тем более мира дают... На соревнованиях среди ветеранов спорта, даже Мастеров не присваивают.

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