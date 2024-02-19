Алтайский мастер спорта по легкой атлетике погиб в зоне СВО

Панкратов — чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта

19 февраля 2024, 19:27, ИА Амител

Владимир Панкратов / Фото: Минспорт Алтайского края

Уроженец Алтайского края, мастер спорта СССР по легкой атлетике Владимир Панкратов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.

Панкратов – чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта.

"Всю свою жизнь Владимир посвятил развитию спорта в Павловском районе. Как тренер воспитал много чемпионов по легкой атлетике. Владимир Николаевич навсегда останется в наших сердцах как светлый и талантливый человек, спортсмен, педагог и друг", – добавили в министерстве.

Место и дата гибели бывшего спортсмена не уточняется. О прощании пока неизвестно.