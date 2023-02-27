Алтайский министр рассказал, где в крае выпускают боевые патроны

Предприятие также делает боеприпасы для охоты и спорта

27 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что патроны в регионе выпускает Барнаульский патронный завод.

По его словам, в линейке продукции предприятия есть как спортивно-охотничьи боеприпасы, так и боевые.

"По информации предприятия, в настоящее время у него есть техническая возможность для наращивания выпуска как боевых, так и гражданских патронов", – цитирует его "Алтайская правда".

Ранее сообщалось, что Барнаульский патронный завод планирует поставлять продукцию в Африку и Монголию.