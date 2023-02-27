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Алтайский министр рассказал, где в крае выпускают боевые патроны

Предприятие также делает боеприпасы для охоты и спорта

27 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что патроны в регионе выпускает Барнаульский патронный завод.

По его словам, в линейке продукции предприятия есть как спортивно-охотничьи боеприпасы, так и боевые.

"По информации предприятия, в настоящее время у него есть техническая возможность для наращивания выпуска как боевых, так и гражданских патронов", – цитирует его "Алтайская правда".

Ранее сообщалось, что Барнаульский патронный завод планирует поставлять продукцию в Африку и Монголию.

Комментарии 7

  • Интересно.Эта информация составляет военную тайну?Если да,то заинтересовалась ли прокуратура этим?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Патронный завод производит патроны? Где тут тайна?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Официально он выпускал охотничьи и спортивные патроны.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно,а остальной БСЗ уже прикрыли или он еще что то производит?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Не знаю как для стендовой стрельбы? Но для пулевой стрельбы их проукция бодяга Я имею ввиду спортивную стрельбу, а не физкультуру с битьём бутылок и банок
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Интересно,а остальной БСЗ ... ‐--‐-‐-‐-‐-‐---- А ты с какой целью интересуешся?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, а кто надоумил редактора поставить в иллюстрацию НАТОвские патроны? Которые, кстати, патронный завод вовсю выпускал. Калибр 7,62х51
    27 февраля, Гость   Ответить
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