Алтайский Минстрой взял на контроль ситуацию с водой в селе Журавлиха

Ранее жители Журавлихи жаловались, что у них несколько дней не было воды

26 января 2025, 20:59, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Минстрой Алтайского края взял на контроль ситуацию с водоснабжением в селе Журавлиха Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

26 января в социальных сетях появилась информация, что у жителей Журавлихи несколько дней нет воды. В администрации Первомайского района рассказали, что произошло перемерзание датчика давления.

"На водонапорной башне обнаружена неисправность. Чтобы не допустить прекращения подачи жителям села воды, в ближайшее время коммунальщики Первомайского района проведут все необходимые ремонтные работы. Ситуация находится на контроле Минстроя Алтайского края", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уже 25 января специалисты устранили возникшее нарушение. Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объеме у всех жителей Журавлихи.