Алтайский Минздрав проводит проверку после смерти пенсионера от инсульта
В соцсетях заявили, что мужчину вовремя не госпитализировали
21 ноября 2024, 19:15, ИА Амител
Минздрав Алтайского края проведет проверку после смерти пожилого мужчины от инсульта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что пожилого мужчину вовремя не госпитализировали после инсульта. Впоследствии пенсионеру стало хуже и он скончался в госпитале ветеранов.
В Минздраве рассказали, что специалисты запросят медицинскую документацию и объяснительные сотрудников, которые участвовали в оказании помощи мужчине. Инцидент изучат с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка.
Краевое ведомство также принесло искренние соболезнования родным и близким скончавшегося.
19:21:05 21-11-2024
- "Инцидент изучат с привлечением профильных экспертов." Ворон, ворону, глаз не клюнет.
00:12:05 22-11-2024
Гость (19:21:05 21-11-2024) - "Инцидент изучат с привлечением профильных экспертов." Вор...
01:25:41 22-11-2024
Гость (19:21:05 21-11-2024) - "Инцидент изучат с привлечением профильных экспертов." Вор... Может не от инсульта .
19:58:06 21-11-2024
Сейчас медики обронзовели,чувствуют безнаказаность и творят беспредел.придешь на прием к доктору смотришь на доктора как он мин 15 сидит тупо смотрит в комп потом делает опрос 2мин. И тут же готов диагноз.все прием закончен.смотришь в заключение и удивляешься.давленку замерил,живо,позвоночник,и т.д все обследовал.....ужас.толи бестолочи совсем
08:48:00 22-11-2024
Гость (19:58:06 21-11-2024) Сейчас медики обронзовели,чувствуют безнаказаность и творят ... С Вами полность согласна. Они вообще ничего не делают, целую неделю после стационара в Кардиоцентре звонили из поликлиники, интересовались, как я себя чувствую, какое у меня давление, сахар, пью ли я таблетки. Записали к терапевту. И что? Перепечатала всё что нужно ей, даже давление не смерила. Походу у них такой протокол, да ленивые и безграмотный мед.персонал стал.
20:24:20 21-11-2024
Минздрав проверяет сам себя? Следом хде?
21:16:22 21-11-2024
Удивительно. У меня когда был обширный инсульт меня неделю не хотели госпитализировать. Неделю. Три похода в поликлинику и три вызова скорой не дали результатов. Был молод и перенес на ногах страшные муки геморрагического инсульта. Потом два месяца больницы и полгода реабилитации. Прошло 14 лет. Должен был умереть в первые сутки при таком инсульте. Никто не интересуется до сих пор. Думаю тогда бы умер тоже никто бы не интересовался.
22:00:24 21-11-2024
Гость (21:16:22 21-11-2024) Удивительно. У меня когда был обширный инсульт меня неделю н... Опишите, как проявлял себя именно ,после того как случилось все. Если не сложно Вам
21:17:52 21-11-2024
Да бесполезно к ним ходить. Чтобы попасть к специалисту нужно взять талон к терапевту. Дождался талон - не помер, а терапевт не может дать талон к хирургу. Почему не обьясняет. Т.е. иди помирай. Но всех передачах 1000 раз повторяют чем раньше обратишься к врачу тем лучше. Надоело все. Почему не отстраняют навсегда таких горе врачей.
21:40:01 21-11-2024
гость (21:17:52 21-11-2024) Да бесполезно к ним ходить. Чтобы попасть к специалисту нужн... Уже доустранялись...
00:11:42 22-11-2024
Гость (19:21:05 21-11-2024) - "Инцидент изучат с привлечением профильных экспертов." Вор... Вот вот оправдают всех-всех. Это на собственной практике пройдено. Всё СМЭ экспертизы убийц в белых халатах выгородят и суд встанет на сторону врачей.
09:12:16 22-11-2024
Гость (00:11:42 22-11-2024) Вот вот оправдают всех-всех. Это на собственной практике про... Верно сказано. С мамой в госпитале в феврале 2018 года случился инфаркт и тромб встал, нога стала сине - чёрная, в эти сутки дежурил хирург, медсестра постовая даже не вызвала его. В итоге, только утром при приходе лечащего врача увидели, что с мамой плохо, больные пожаловались, что мама всю ночь простонала. Я приехала её забирать, так как выписать хотели, а тут такое. По решению консилиума решают визти её в Краевую больницу, но отправляют санитарку с нами и не сразу, а ждали 40 минут, когда они найдут больного, везти его на обследование в другое заведение. Молодцы хирурги и каордиолог в отделении сосудистой хирургии спасли жизнь маме и сохранили ей ногу, правда она на ноги не встала. После выписки написала жалобу на госпиталь в минздрав и в роспотребнадзор. Минздрав отреагировал на неё только после того, как роспотребнадзор переслал им документы. Но мне пришло письмо на эл.почту, что мама может ознакомится с результатами проверки или доверенное лицо. С результатами не удалось ознакомится. Но благодаря моему обращению за две недели маме сделали 1 группу инвалидности.
07:44:40 22-11-2024
Скорая привозит с давлением 170/100 в приёмник. Там врач измеряет и о чудо - 130/90 и нет причин для госпитализации. Возвращаюсь домой на такси, в третий раз вызываю неотложку при 160\100. Сделали укол папаверин, демидрол, анальгин. Снизилось. Научите медиков мерить давление
08:06:05 22-11-2024
Андрей (07:44:40 22-11-2024) Скорая привозит с давлением 170/100 в приёмник. Там врач изм... даже с давлением 170/100 вас не положат в стационар. Дадут таблеточку и направят домой. А там хоть инсульт, хоть что может случиться. Проверено
10:44:52 22-11-2024
Андрей (07:44:40 22-11-2024) Скорая привозит с давлением 170/100 в приёмник. Там врач изм... Вам нравится когда вам врачи меряют давление, 170 примите таблеточку и не дергайте врачей, кому-то действительно помощь нужна.
10:11:36 22-11-2024
Гость (21:16:22 21-11-2024) Удивительно. У меня когда был обширный инсульт меня неделю н... бухать и курить не надо
11:50:10 22-11-2024
не пью, не курю, обнаружили полипы в толстой кишке(в диагностическом - они не удаляют) после колоноскопии год приходила в себя, кое-как поправилась. Это был самый страшный год в моей жизни. Но болей не стало, естественно больше я не решилась идти. В октябре стало плохо кое-как попала к терапевту. Воспалилось все кал с кровью -пейте слабительное. Сестра умерла в 45 от рака прямой кишки. Ей сказали поздно пришла.
13:42:15 22-11-2024
К врачу надо ходить регулярно, а не когда жареный петух ... Терапевту на прием отводится 12 минут. Заполнение эл.формы приема обязательно. И направления тераревт не все может дать, еще комиссия есть. Все такие грамотные! Внуков своих выучите на врача - сразу всё наладится - они же хорошими специалистами будут, не, лучшими, причем сразу! А пока давайте закроем все поликлиники и к знахарям - вперед!
14:41:03 22-11-2024
вот если бы со всех экранов не ......про то, что чем раньше, я была бы на стороне врача, но когда врач заполняет 5 минут мои данные одним пальцем, потом умничает и выписывает рецепт. Вот поэтому молодых много и умирает. Некогда им ходить по больницам. Когда врач (после КТ)при мне узнавала что за болячка у меня и с умным видом читалатак хотелось ее послать. А когда она сказала пить фенобарбитал, я сказала что он запрещен она разозлилась и сказала если я такая умная то сама себе лекарство подберу.