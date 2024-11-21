Алтайский Минздрав проводит проверку после смерти пенсионера от инсульта

В соцсетях заявили, что мужчину вовремя не госпитализировали

21 ноября 2024, 19:15, ИА Амител

Пустая капельница / Фото: unsplash.com

Минздрав Алтайского края проведет проверку после смерти пожилого мужчины от инсульта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что пожилого мужчину вовремя не госпитализировали после инсульта. Впоследствии пенсионеру стало хуже и он скончался в госпитале ветеранов.

В Минздраве рассказали, что специалисты запросят медицинскую документацию и объяснительные сотрудников, которые участвовали в оказании помощи мужчине. Инцидент изучат с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка.

Краевое ведомство также принесло искренние соболезнования родным и близким скончавшегося.