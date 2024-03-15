Алтайский Минздрав разбирается в истории с проблемным лечением больной девочки
По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения
15 марта 2024, 20:31, ИА Амител
Алтайский Минздрав проводит проверку после сообщения в соцсетях о несвоевременном оказании медпомощи ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях жительница Барнаула рассказала, что ее с ребенком, больным тромбоцитопенией, госпитализировали в отделение онкогематологии Краевого клинического центра охраны материнства и детства. По словам матери, первую неделю ребенка обследовали, а вторую - ждали результатов. Медицинской помощи больной не оказывали и ее состояние стало ухудшаться.
На просьбы матери о госпитализации в федеральный центр ей дали отказ. В медучреждении предложили лечение гормонами и госпитализацию в Алтайском крае, но женщина не согласилась – позднее к ней пришли органы опеки.
В Минздраве заявили, что проводят проверку по изложенным фактам с привлечением профильных специалистов. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения.
08:24:41 16-03-2024
А что то может это ведомство разбирателей? Платную медицину закройте, хватит народ обманывать. А в министерстве давно пора каждого поменять, на более народного специалиста, а не за деньги и взятки работающих!
10:14:45 16-03-2024
Мастера по лечению гормонами
15:23:20 16-03-2024
Гость (10:14:45 16-03-2024) Мастера по лечению гормонами... Чего сидишь-то? Иди, лечи, если все знаешь и все умеешь!