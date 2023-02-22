Он занял место умершего депутата-коммуниста

22 февраля 2023, 11:35, Александра Черданцева

Дмитрий Беляев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайское краевое Заксобрание восьмого созыва снова работает в полном составе – 68 человек. По итогам довыборов, прошедших 29 января, пустующее место занял единоросс Дмитрий Беляев. На сессии в среду, 22 февраля, АКЗС признало его полномочия.

Довыборы проходили по округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы). Дмитрий Беляев набрал 64,08% голосов. Кроме него за мандат боролись Сергей Сергиенков от КПРФ (15,77%), Вячеслав Аксёнов от "Справедливой России – За правду" (8,46%), Виктор Затонских от ЛДПР (5,24%), Евгений Вегера от партии "Коммунисты России" (4,46%). Явка составила 16,36% (проголосовали 7268 избирателей).

Мандат по округу стал вакантным после смерти депутата от КПРФ Петра Тютюнникова в июле 2022 года. Ему было 55 лет и он умер после продолжительной болезни. Основной состав АКЗС восьмого созыва был избран в сентябре 2021 года.