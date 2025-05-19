Алтайский педуниверситет представил успехи среднего профобразования на форуме в Казани

Вуз провел панельную дискуссию о роли СПО в развитии экономики и международном сотрудничестве

19 мая 2025, 10:10, ИА Амител

Представители АлтГПУ на форуме/ Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный педуниверситет (АлтГПУ) принял участие в форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum*" – значимом событии, объединяющем представителей России и стран исламского мира для обсуждения перспектив развития в экономической, научной и культурной сферах. Главная задача форума – укрепление связей между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества.

В этом году по поручению Минпросвещения РФ вуз провел панельную дискуссию на тему "Среднее профессиональное образование как фактор роста экономики". Участники поделились успешными примерами российского среднего профессионального образования, а также обсудили сотрудничество с исламскими странами, включая обучение на русском языке.

"Цель нашей дискуссии – демонстрация лучших практик российского среднего профессионального образования, в том числе в области сотрудничества со странами исламского мира, обсуждение проблем и перспектив развития образования в странах исламского мира, в том числе на русском языке", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Она также отметила, что главной задачей стало укрепление обмена опытом и сотрудничества в области СПО между Россией и странами исламского мира.

В дискуссии приняли участие представители Министерства просвещения, руководители педвузов, директора профессиональных колледжей, а также работодатели и партнеры учебных заведений.

Во время форума показали успешные российские образовательные программы, рассказали о создании филиалов и подготовке специалистов из исламских стран в системе среднего профессионального образования России. Участники обсудили модели развития СПО за границей с помощью российских ресурсов, а представители стран исламского мира поделились собственными достижениями в профессиональном образовании.

Кроме того, алтайский педвуз сопровождал делегацию из Афганистана, за которую он отвечает по поручению Минпросвещения России в вопросах сотрудничества в сфере образования и популяризации русского языка.

*KazanForum ("КазаньФорум")