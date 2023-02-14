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Алтайский пенсионер выиграл в лото 1,2 млн рублей и теперь купит автомобиль

Выигрышный билет мужчина приобрёл в Новосибирске, когда гостил у своих друзей

14 февраля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пенсионер из Алтайского края выиграл в лото 1,2 млн рублей. Как сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу "Русского лото", мужчина приобрёл билет, когда гостил у друзей в Новосибирске.

Мужчина рассказал, что узнать результаты розыгрыша ему помогает внучка – они вместе проверяют билеты на сайте. В тот день она уже собирала чемодан в санаторий, когда пенсионер вспомнил о непроверенных розыгрышах.

"Их у меня накопилось много. Думаю, она уедет, а кто мне с билетами поможет?" – вспоминает мужчина.

Узнав о выигрыше, житель Алтайского края растерялся. Сейчас же он решил, что приобретёт на эти деньги автомобиль и закроет кредиты.

Комментарии 14

  • Ну хоть не додумался сказать, что приобретен новый автомобиль)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Для начала пенсионеру придется заплатить налог с выигрыша 35% по закону, а это будет 420 тысяч. В сухом остатке всего 780 тысяч. Подскажите, Гранта из салона сколько сейчас стоит? А вообще то пенсионер красавчик.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще для граждан РФ налог всего 13%, а не 35%
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ну какой ему автомобиль... он билеты сам проверить не может) пусть лучше внучке подарит.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Он их получит через полгода, если повезёт. Там надо также всё выбивать.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • поздравляю алтайского пенсионера)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще для граждан РФ налог на выигрыш 35% а не всего 13%
    15 февраля, Гость   Ответить
  • После налогов, он только оку новую возмет, на долги не хватит
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще для граждан РФ налог на выигрыш 35% а не всего 13%---ты чего упертый такой? Или читать не умеешь, только писать всякую ерунду? Почитай какой налог с ЭТОЙ лотереи!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • хорошая попытка но нет
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Почитай какой налог с ЭТОЙ лотереи! === Совершенно верно, для граждан, проживающих на территории РФ более 183 дней в году налог на такой выигрыш составляет 13%, для тех, кто проживает на территории РФ менее 183 дней в году - 30%. - Налоговый кодекс РФ.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да враньё это всё.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • удачно он погостил у друзей, на миллион богаче стал
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, до 5млн.руб 13 %, свыше 5илн.руб 15%, в таких розыграшах, если розыграши проводят торговые сети или магазины итд, то там да налог 35%.
    15 февраля, Гость   Ответить
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