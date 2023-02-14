Алтайский пенсионер выиграл в лото 1,2 млн рублей и теперь купит автомобиль

Выигрышный билет мужчина приобрёл в Новосибирске, когда гостил у своих друзей

14 февраля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пенсионер из Алтайского края выиграл в лото 1,2 млн рублей. Как сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу "Русского лото", мужчина приобрёл билет, когда гостил у друзей в Новосибирске.

Мужчина рассказал, что узнать результаты розыгрыша ему помогает внучка – они вместе проверяют билеты на сайте. В тот день она уже собирала чемодан в санаторий, когда пенсионер вспомнил о непроверенных розыгрышах.

"Их у меня накопилось много. Думаю, она уедет, а кто мне с билетами поможет?" – вспоминает мужчина.

Узнав о выигрыше, житель Алтайского края растерялся. Сейчас же он решил, что приобретёт на эти деньги автомобиль и закроет кредиты.