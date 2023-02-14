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Алтайский предприниматель выиграл спор со "Спортмастером"

Крупная федеральная сеть была недовольна тем, что ИП использует схожую стилистику

14 февраля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ФАС поставила точку в споре сети "Спортмастер" и предпринимателя, владеющего магазинами "Спортивный мир". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители "Спортмастера" считали, что оформление, которое использовал владелец алтайской сети "Спортивный мир", может вводить потребителя в заблуждение. Комиссия провела анализ и установила, что сходства действительно есть, однако они не приводят "к смешению деятельности магазинов".

"С 2004 года предприниматель, задолго до прихода в регион федерального конкурента, получил разработанное по итогам тендера обозначение и начал его активно использовать в оформлении магазинов и в продвижении товаров, сделав торговую сеть узнаваемой в Алтайском крае", – сказано в сообщении.

Рассмотрев все материалы дела, ФАС пришла к выводу о том, что алтайский бизнесмен не наносит ущерба федеральной сети.

Комментарии 6

  • Поздравляю ИП!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Там с самого начала было ясно. Вообще "СМ" совсем не конкурент "Спортмастеру", масштабы иные, линейки товаров тоже. Скорее всего причиной была банальная личная неприязнь.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Поздравляю Сергея!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно Спортивный мир и Спортмастер ооочень похожи. Даже сокращенная абривиатура будет одинаковой - СМ. Схожий логотип, цветовая гамма и сфера деятельности (спортмагазин) Но! Алтайская компания и рядом не стояла с федералами. И врят ли будет. По крайней мере не в ближайшее время. Так что пусть не переживают. ИП поздравляю!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Спортмастер тоже уже не тот. Качество продукции пробило дно. Ценааааааа.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вангую...скоро спормастер накроеться медным тазом ! А наших поздравляю !
    15 февраля, Гость   Ответить
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