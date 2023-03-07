Алтайский производитель окон стал частью бережливого нацпроекта

"Торговый дом Консиб-Барнаул" будет улучшать производительность

07 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: "Торговый Дом Консиб-Барнаул"

Ещё одно алтайское предприятие, уже 74-е, присоединилось к национальному проекту "Производительность труда". Это производитель пластиковых и алюминиевых окон и дверей "Торговый дом Консиб-Барнаул".

Во время очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края презентовали нацпроект. И рассказали, как с его помощью увеличить производительность труда.

Исполнительный директор "Консиба" Андрей Алешин и другие представители компании заинтересовались возможностями нацпроекта. Особенно по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и подготовки внутренних инструкторов из сотрудников предприятия, для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам.

Всего до конца 2024 года участниками нацпроекта должны стать 87 алтайских предприятий.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.