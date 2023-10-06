Алтайский "пухляш" Дмитрий Красилов сыграл в новом сериале от ТНТ
Он исполнил роль персонажа по кличке пухляш Юрий
06 октября 2023, 07:14, ИА Амител
Кадр из видео
Уроженец Алтайского края Дмитрий Красилов сыграл во втором сезоне сериала "Бедный олигарх" на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе канала.
В новом сезоне, показ которого начнется с 16 октября, главный герой и его дворецкий будут за решеткой, где им предстоит схлестнуться с надзирателем (его и сыграет Красилов).
Сам Дмитрий рассказал, что он исполнит роль персонажа по кличке пухляш Юрий.
"Он очень компанейский и добрый, полное олицетворение меня", – описал героя актер.
Красилов признался, что ему было приятно участвовать в съемках.
07:24:53 06-10-2023
Позорище заринское
07:43:34 06-10-2023
быть "знаменитым" оттого что что толстый и трясти жиром так себе
08:19:49 06-10-2023
Человек идет к своей цели, а высидите по своим норам и всё что можете так это обсуждать
08:34:51 06-10-2023
А с какого перепуга его в местных СМИ называют Алтайский пухляш? Это что то из криминального - типа Вова Бийский? Или это от неуместной радости, что бывший житель АК где то в телевизоре в массовке отметился? Так уехавших из Барнаула много больше, чем один этот типок. Почему вы ранее подследственную чиновницу Ракову не называли знатной жительницей Барнаула?
09:58:01 06-10-2023
Молодец! Не то что местные диванные аналитики с врожденным чувством зависти.
10:58:48 06-10-2023
смотрим только пухляша всей семьей, друзья, родные, а потом постоянно обсуждаем это событие дома и на работе
11:06:41 06-10-2023
вау , сколько яда !!! Зацепило)))
11:37:31 06-10-2023
гость (11:06:41 06-10-2023) вау , сколько яда !!! Зацепило)))... прикольное ты!!!!
07:12:05 07-10-2023
гость (11:06:41 06-10-2023) вау , сколько яда !!! Зацепило)))... Сидит быдломасса, а чего ей ещё делать? Про пацана с Заринска написали, а про них никогда. Вот и остаётся ядом давиться, да писать про человейники, про зарплату 25 тыр, про заставили дворы ,пройти негде и прочее нытьё хомячья
14:37:54 06-10-2023
Ну вот и новый герой. Так и до Марвел доберется. Представьте себе битву Алтайский Пухляш против Капитана Америки. Сейчас закончит съемки в "Бедном олигархе", потом в "Богатом бомже" и с огромным опытом в Марвел. Ждем, очень ждем! Дмитрий, тащи АК на Олимп!