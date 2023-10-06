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Алтайский "пухляш" Дмитрий Красилов сыграл в новом сериале от ТНТ

Он исполнил роль персонажа по кличке пухляш Юрий

06 октября 2023, 07:14, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Уроженец Алтайского края Дмитрий Красилов сыграл во втором сезоне сериала "Бедный олигарх" на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе канала.

В новом сезоне, показ которого начнется с 16 октября, главный герой и его дворецкий будут за решеткой, где им предстоит схлестнуться с надзирателем (его и сыграет Красилов).

Сам Дмитрий рассказал, что он исполнит роль персонажа по кличке пухляш Юрий. 

"Он очень компанейский и добрый, полное олицетворение меня", – описал героя актер.

Красилов признался, что ему было приятно участвовать в съемках.

Кино

Комментарии 10

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Гость

07:24:53 06-10-2023

Позорище заринское

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Гость

07:43:34 06-10-2023

быть "знаменитым" оттого что что толстый и трясти жиром так себе

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Гость

08:19:49 06-10-2023

Человек идет к своей цели, а высидите по своим норам и всё что можете так это обсуждать

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Гость

08:34:51 06-10-2023

А с какого перепуга его в местных СМИ называют Алтайский пухляш? Это что то из криминального - типа Вова Бийский? Или это от неуместной радости, что бывший житель АК где то в телевизоре в массовке отметился? Так уехавших из Барнаула много больше, чем один этот типок. Почему вы ранее подследственную чиновницу Ракову не называли знатной жительницей Барнаула?

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Гость

09:58:01 06-10-2023

Молодец! Не то что местные диванные аналитики с врожденным чувством зависти.

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Гость

10:58:48 06-10-2023

смотрим только пухляша всей семьей, друзья, родные, а потом постоянно обсуждаем это событие дома и на работе

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гость

11:06:41 06-10-2023

вау , сколько яда !!! Зацепило)))

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Гость

11:37:31 06-10-2023

гость (11:06:41 06-10-2023) вау , сколько яда !!! Зацепило)))... прикольное ты!!!!

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Гость

07:12:05 07-10-2023

гость (11:06:41 06-10-2023) вау , сколько яда !!! Зацепило)))... Сидит быдломасса, а чего ей ещё делать? Про пацана с Заринска написали, а про них никогда. Вот и остаётся ядом давиться, да писать про человейники, про зарплату 25 тыр, про заставили дворы ,пройти негде и прочее нытьё хомячья

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Гость

14:37:54 06-10-2023

Ну вот и новый герой. Так и до Марвел доберется. Представьте себе битву Алтайский Пухляш против Капитана Америки. Сейчас закончит съемки в "Бедном олигархе", потом в "Богатом бомже" и с огромным опытом в Марвел. Ждем, очень ждем! Дмитрий, тащи АК на Олимп!

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