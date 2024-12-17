Алтайский шинный комбинат провел сказочный новогодний праздник для детей сотрудников

На территории завода работали станции с зимними забавами, аниматоры и палатки с угощениями

17 декабря 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KMo1g

Дед Мороз и Снегурочка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14 декабря Алтайский шинный комбинат – один из лидеров шинной промышленности региона – вновь провел традиционный новогодний праздник для детей сотрудников. В этом году мероприятие получило название "Фабрика чудес". И неслучайно: юных гостей встречали сразу пять Дедов Морозов и столько же Снегурочек, прибывших из разных уголков России: Великого Устюга, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Они собрались, чтобы поздравить детей и их родителей. Веселые конкурсы, захватывающие игры и, конечно же, долгожданные подарки создали атмосферу настоящего зимнего волшебства.

Радость и теплые воспоминания

Праздник получился действительно семейным. "Фабрика чудес" не ограничилась лишь встречами с главными новогодними персонажами. Для детей организовали тематические станции с зимними забавами, за прохождение которых юные участники получали подарки. Маленькие гости также могли смастерить собственную елочную игрушку, погладить очаровательных хаски и сфотографироваться с ними и согреться чашечкой горячего какао с пряником. А подарком-сюрпризом для маленьких шинников стало появление живых оленей в упряжке с санками, на которых они смогли покататься.

"Фабрика чудес" на АО ПО "АШК" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Забота о людях – залог успеха

Праздники на Алтайском шинном комбинате давно стали частью корпоративной культуры.

"Фабрика чудес" – это не просто мероприятие, это возможность для семей провести время вместе, создать теплые воспоминания и почувствовать приближение Нового года. А еще ­– сплотить коллектив и сказать спасибо каждому за упорную работу и хорошие результаты", – отмечает заместитель генерального директора по технической политике АО ПО "АШК" Константин Шурупов.

"От руководства компании хочу поблагодарить сотрудников за прошедший год. За это время мы достигли многих целей. Желаю всем удачи, счастья и здоровья. Пусть впереди нас ждут новые вершины. Спасибо каждому, и с наступающим Новым годом!" – говорит Константин Шурупов.

Константин Шурупов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мероприятие понравилось не только ребятам, но и их мамам и папам. Контролер ОТК Татьяна Королева, пришедшая на праздник с тремя детьми, и сама успела поучаствовать в конкурсах.

"Везде подарочки, игры – здесь очень весело! Мои дети участвуют в викторинах, танцуют и проходят станции. А я рассказала стихотворение елочке и получила угощение. Так приятно снова почувствовать себя ребенком и поверить в чудо!" – отмечает Татьяна.

Семья Татьяны Королевой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ее дочь, Ева Арчакова, уже не первый раз приходит на праздник "от маминой работы" и отмечает, что здесь всегда придумывают что-то новенькое и интересное.

"Мне очень нравится здесь. Я уже сходила на викторину, прошла "Школу безопасности", скоро меня ждет станция с лыжами. А еще я погладила классных хаски", – рассказала юная гостья.

Ева Арчакова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Александр Оверченко работает на заводе уже восемь лет. Он пришел на праздник с сыном и женой и тоже отмечает хорошую организацию.

"Молодцы, для детей все организовали интересно и с душой. В прошлом году мы тоже были на таком празднике, всем понравилось, наелись конфет и подняли себе новогоднее настроение", – говорит Александр. И добавляет, что такие мероприятия проводить важно и нужно, чтобы не только поздравить коллектив с Новым годом, но и поддержать, дать возможность пообщаться в неформальной обстановке. Это очень ценно, поскольку не каждый работодатель проводит подобные встречи.

Александр Оверченко с сыном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А муж Алены Соколовой работает на шинном десять лет. На подобные праздники они ходят третий год с двумя детьми. Кстати, с ними поговорить не удалось, уж очень они были увлечены конкурсами от Деда Мороза. А вот мама рассказала, что детям здесь всегда интересно. Алена Соколова считает, что праздник полезен и взрослым, он помогает укрепить отношения между коллегами, пообщаться семьями, сдружиться.

Алена Соколова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В завершении праздника каждый из гостей принял участие в розыгрыше призов. Сладкие подарки предоставил постоянный спонсор детских мероприятий – ИП Григорян С.Р. А также сеть общественного питания "Хлеб да соль" (директор Левон Григорян).

Успех предприятия – результат работы команды

История АО ПО "АШК" создавалась и продолжает развиваться благодаря усилиям рабочих, специалистов, руководителей, внесших огромный вклад в деятельность предприятия. Многие сотрудники здесь трудятся десятилетиями. Именно это стало основой стабильной работы завода и его высокого статуса в отрасли.

Алтайский шинный комбинат уже 68 лет – символ региона в области производства шин для российского и зарубежного рынков. Продукция известна и востребована на протяжении десятилетий. Сейчас главная задача предприятия – продолжать работать над улучшением качества выпускаемой продукции и сохранением существующих традиций.

АО ПО "АШК"

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