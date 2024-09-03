Алтайский шинный комбинат провел яркий праздник ко Дню знаний для детей сотрудников

Ребята отлично повеселились в преддверии нового учебного года

03 сентября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KVVFd

"Большая переменка" на Алтайском шинном комбинате / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

31 августа территория одного из ведущих промышленных предприятий региона и страны – Алтайского шинного комбината – наполнилась детским смехом. На аллее под открытым небом развернулась яркая "Большая переменка" – праздник, посвященный Дню знаний. Для коллектива шинного это уже добрая традиция – отмечать важные даты вместе. Предприятие проводит мероприятия для детей сотрудников и к Новому году, и ко Дню защиты детей, и ко Дню химика. В этот раз юных гостей ждали аниматоры с захватывающими конкурсами, веселые эстафеты, умная игротека с настольными играми, зоны мастер-классов, тематические фотозоны и аквагрим. Дети с азартом прыгали в мешках, раскрашивали значки, лепили из полимерной глины, соревновались в дартсе и дженге. Сладкие призы и фрукты поднимали настроение, а в конце праздника каждый ребенок получил подарок от завода.

Семья, традиции, успех

Для шинного комбината забота о сотрудниках и их семьях – не просто слова, а важная часть корпоративной культуры, которая, несомненно, способствует успеху предприятия.

"Основная задача руководства – сплочение коллектива. Естественно, все начинается с семьи. Поэтому мы регулярно проводим подобные мероприятия. В их числе и День знаний, потому что это важный праздник для каждой семьи, родителей, ведь это шаг во взрослую жизнь для их малышей. Также на празднике проходит неформальное общение, сплочение между сотрудниками разных структурных подразделений и новые знакомства", – рассказал amic.ru заместитель генерального директора по технической политике АО ПО "АШК" Константин Шурупов. Константин Шурупов / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Руководство предприятия убеждено, что такие мероприятия положительно сказываются на дальнейшей работе и повышают мотивацию. "Когда у человека в семье все хорошо, он идет на работу с положительным настроем, нацелен работать и показывать хорошие результаты", – подытожил Константин Шурупов.

Для многих детей такие праздники – возможность не только повеселиться, но и узнать больше о месте, где работают их родители. В этом году, в рамках празднования Года семьи, на комбинате организовали экскурсию по производственной площадке для детей сотрудников. По словам Константина Шурупова, многие семьи поддержали идею, экскурсию посетило около 30 детей.

"Большая переменка" на Алтайском шинном комбинате / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

"От души, для своих"

На "Большую переменку" тоже пришло много детей работников с мамами и папами. В том числе и семья Ивана Мочалова, мастера крыльевого участка в каландровом цехе. Они уже не первый год отмечают праздники вместе с предприятием. Иван работает на шинном комбинате более десяти лет. Он воспитывает троих детей, и все они весело провели время.

"Очень приятно, что проводят такие праздники. Стараемся всегда их посещать. Мы в восторге, детям очень нравится. Каждый раз – что-то интересное, яркое придумывают", – говорит Иван Мочалов. Иван Мочалов с дочерью / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Елена Михайлова, жена слесаря КИПиА, рассказала, что подобные праздники – важная составляющая жизни любого коллектива, где проходит неформальное общение. Елена приходила сюда отмечать разные события, но всегда отмечает душевность и искренность намерений руководства предприятия.

"Мне очень нравится, что завод все организует без лишней рекламы, сторонних палаток, как оно обычно бывает. Здесь ничего не продают. Это огромный плюс. Делают все от души, для своих", – отзывается Елена Михайлова. Елена Михайлова / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Праздник понравился не только взрослым, но и ребятишкам. Например, Диана Бездетко, чьи родители уже 8 и 12 лет работают на шинном комбинате, с восторгом рассказывала о своих впечатлениях: "Я сегодня прыгала в мешке, раскрасила значок, мне очень понравилось. Получила сладкий приз. Хочу еще поучаствовать в дартсе, поиграть в дженгу. В следующий раз обязательно приду, здесь всегда весело".

Диана Бездетко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

История успеха

Алтайский шинный комбинат уже 68 лет является символом Алтайского края в области производства шин для российского и зарубежного рынков. Шины, произведенные в регионе, известны и востребованы на протяжении десятилетий. Широкий ассортимент выпускаемой продукции делают комбинат локомотивом на рынке производства шин.

Предприятие создавалось и продолжает развиваться благодаря усилиям рабочих, специалистов, руководителей, внесших огромный вклад в развитие промышленности. Сегодня главная задача комбината – продолжать работать над улучшением качества выпускаемой продукции и сохранением существующих традиций. А еще – продолжать создавать комфортные условия работы для сотрудников.

АО ПО "АШК"

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