НОВОСТИНаука и образование

Алтайский школьник победил на международной олимпиаде по химии в Китае

В составе российской сборной было десять участников — все взяли награды

27 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Российская сборная на международной олимпиаде по химии / Фото: aimfond.ru
Российская сборная на международной олимпиаде по химии / Фото: aimfond.ru

Школьник из Алтайского края Алексей Михеев взял золотую медаль на 58-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Соревнования проходили в китайском городе Шэньчжэне.

В пресс-службе благотворительного фонда Андрея Мельниченко сообщили, что все десять участников российской сборной получили награды: пятеро из них взяли золото, еще пятеро – серебро.

"11-классник из Москвы Михаил Перельман стал лауреатом третьей степени премии им. академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Мельниченко. Золотыми медалистами также стали Алексей Михеев (Алтайский край), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Республика Башкортостан), Расул Эфендиев (Москва). Серебряные медалисты российской сборной: Лев Аввакумов (Самара), Тимур Ахмедов (Москва), Виктор Демидов (Новосибирск), Владимир Елистратов (Нижний Новгород), Алексей Шарпило (Краснодарский край)", – перечислили имена победителей в фонде.

Также золотых медалей удостоились школьники из Китая, Болгарии, Вьетнама и Казахстана, добавили в пресс-службе.

Алтайский край образование

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:10:57 27-04-2024

Молодчина!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Оксана

18:48:26 27-04-2024

Молодец! Поздравляю от всей души! Амик, возьмите интервью у победителя. Думаю интересно будет всем.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:11 27-04-2024

Бийск или Барнаул?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:42 27-04-2024

Поздравляю, МОЛОДЦЫ!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:45 27-04-2024

Напишите хоть что за школа, кто учитель. И побольше про парня. Страна должна знать своих героев

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:44 28-04-2024

радует, что здесь не только быдланы и живодеры живут, есть еще таланты, не все потеряно..

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров