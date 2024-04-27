Алтайский школьник победил на международной олимпиаде по химии в Китае

В составе российской сборной было десять участников — все взяли награды

27 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Российская сборная на международной олимпиаде по химии / Фото: aimfond.ru

Школьник из Алтайского края Алексей Михеев взял золотую медаль на 58-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Соревнования проходили в китайском городе Шэньчжэне.

В пресс-службе благотворительного фонда Андрея Мельниченко сообщили, что все десять участников российской сборной получили награды: пятеро из них взяли золото, еще пятеро – серебро.

"11-классник из Москвы Михаил Перельман стал лауреатом третьей степени премии им. академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Мельниченко. Золотыми медалистами также стали Алексей Михеев (Алтайский край), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Республика Башкортостан), Расул Эфендиев (Москва). Серебряные медалисты российской сборной: Лев Аввакумов (Самара), Тимур Ахмедов (Москва), Виктор Демидов (Новосибирск), Владимир Елистратов (Нижний Новгород), Алексей Шарпило (Краснодарский край)", – перечислили имена победителей в фонде.

Также золотых медалей удостоились школьники из Китая, Болгарии, Вьетнама и Казахстана, добавили в пресс-службе.