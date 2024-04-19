Алтайский спортсмен Никита Черноусов взял бронзу в чемпионате России по плаванию
Пловец на своей коронной дистанции – 50 м вольным стилем – продемонстрировал великолепный результат
19 апреля 2024, 14:50, ИА Амител
Алтайский спортсмен Никита Черноусов взял бронзу в чемпионате России по плаванию 2024 года, сообщает в Telegram-канале КГБУ ДО "СШОР "Обь".
На своей коронной дистанции 50 метров вольным стилем Никита продемонстрировал великолепный результат – 22.00.
На первом месте – спортсмен из Москвы с результатом 21.89, а на втором – пловец из Санкт-Петербурга с результатом 21.90.
"С огромной радостью и теплотой в душе поздравляем нашего пловца и его тренера-преподавателя Жукова Андрея Владимировича с потрясающим выступлением! Желаем дальнейших рекордов и достижения новых высот", – говорится в сообщении.
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