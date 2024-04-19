Пловец на своей коронной дистанции – 50 м вольным стилем – продемонстрировал великолепный результат

19 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Никита Черноус / Фото: Всероссийская федерация плавания

Алтайский спортсмен Никита Черноусов взял бронзу в чемпионате России по плаванию 2024 года, сообщает в Telegram-канале КГБУ ДО "СШОР "Обь".

На своей коронной дистанции 50 метров вольным стилем Никита продемонстрировал великолепный результат – 22.00.

На первом месте – спортсмен из Москвы с результатом 21.89, а на втором – пловец из Санкт-Петербурга с результатом 21.90.