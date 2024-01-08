Алтайский спортсмен установил рекорд Европы в беге на 600 метров
Предыдущее достижение принадлежало немцу Нико Мотчебону
08 января 2024, 18:28, ИА Амител
Фото: Информационный портал Свердловской области
Алтайский спортсмен Савелий Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 метров. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Дистанцию 24-летний спортсмен преодолел за 1 минуту 15,09 секунды.
"Лучшее европейское достижение с февраля 1999 года принадлежало немцу Нико Мотчебону – 1 минута 15,12 секунды", – отмечает портал.
После соревнований Савлуков признался в том, что не рассчитывал, что ему удастся получить такой результат, но при этом добавил, что интересовался, какое время является рекордным.
Рекорд Савелий Савлуков установил на соревнованиях "Рождественские старты – Мемориал Э.С. Яламова", которые прошли в Екатеринбурге.
19:25:33 08-01-2024
Наши тренера умудряются воспитывать атлетов мирового уровня не смотря на то, что им не где тренироваться. Те же 600 метров не реальная дистанция т.к её можно пробежать только с мая по сентябрь на Лабиринте да и там дорожки уже устали. А тренироваться там им тоже нельзя. Спорт - норма жизни !
23:09:11 08-01-2024
Гость (19:25:33 08-01-2024) Наши тренера умудряются воспитывать атлетов мирового уровня ... Что опять не так ???
05:55:43 09-01-2024
Так это в Екатеринбурге рекорд, при чем тут рекорд Европы то, если он там не бежал.
06:16:51 09-01-2024
1:13:10 рекорд в Великобритании Здесь же 1:15. Не наблюдаю никак рекорда
13:54:07 09-01-2024
А разве в легкой атлетике есть такая дистанция?