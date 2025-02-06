Алтайский спортсмен занял первое место на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Соревнования с участием сильнейших горнолыжников страны прошли в Красноярске

06 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Лыжник / Фото: unsplash.com / Maarten Duineveld

Алтайский спортсмен Семен Ефимов занял первое место в слаломе на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Красноярске.

По сумме двух заездов он на девять сотых секунды опередил опытного Александра Хорошилова из Московской области, который стал серебряным призером. Третий результат показал Артем Жоголев из Калужской области.

Отметим, что Ефимов представляет на соревнованиях Алтайский край и Московскую область.

Следующий этап Кубка России пройдет 12 февраля в Республике Алтай. Лучших горнолыжников страны примет курорт "Манжерок".