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Алтайский священник провел обряд венчания для двух пар в барнаульской колонии

Обряд прошел в ИК № 3

20 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Обряд венчания для двух пар прошел в барнаульской колонии № 3. Его провел протоиерей Михаил Жуйков, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Обряд по всем православным традициям прошел в храме в честь Святого благоверного князя Владимира. Чтобы закрепить брак на духовном уровне, осужденные со своими супругами предварительно исповедовались и причастились. Протоиерей Михаил Жуйков разъяснил супругам значимость и ответственность "церковного брака", призвал беречь друг друга и пожелал мира и понимания.

"Венчание – это знак большой любви между супругами. Во время таинства два человека соединяются в одно целое. Это призывает к тому, чтобы люди не изменяли друг другу, чтобы был крепкий союз мужчины и женщины", – отметил священнослужитель.

После завершения обряда обвенчавшиеся выразили руководству колонии благодарность за такую возможность.

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НОВОСТИОбщество

РПЦ ФСИН

Комментарии 3

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я

13:46:29 20-05-2024

не понятно зачем это бабам надо, зк то понятно,что бы было на чью шею присесть после отсидки.

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Гость

21:26:13 20-05-2024

я (13:46:29 20-05-2024) не понятно зачем это бабам надо, зк то понятно,что бы было н... ] Сколько сломано женских судеб, спасибо Шукшину за "Калину красную".

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Гость

14:15:43 20-05-2024

Коллектив суровый мужской, по-тому свадьбы крайне редко

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