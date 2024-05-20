Алтайский священник провел обряд венчания для двух пар в барнаульской колонии
Обряд прошел в ИК № 3
20 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Обряд венчания для двух пар прошел в барнаульской колонии № 3. Его провел протоиерей Михаил Жуйков, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.
Обряд по всем православным традициям прошел в храме в честь Святого благоверного князя Владимира. Чтобы закрепить брак на духовном уровне, осужденные со своими супругами предварительно исповедовались и причастились. Протоиерей Михаил Жуйков разъяснил супругам значимость и ответственность "церковного брака", призвал беречь друг друга и пожелал мира и понимания.
"Венчание – это знак большой любви между супругами. Во время таинства два человека соединяются в одно целое. Это призывает к тому, чтобы люди не изменяли друг другу, чтобы был крепкий союз мужчины и женщины", – отметил священнослужитель.
После завершения обряда обвенчавшиеся выразили руководству колонии благодарность за такую возможность.
13:46:29 20-05-2024
не понятно зачем это бабам надо, зк то понятно,что бы было на чью шею присесть после отсидки.
21:26:13 20-05-2024
я (13:46:29 20-05-2024) не понятно зачем это бабам надо, зк то понятно,что бы было н... ] Сколько сломано женских судеб, спасибо Шукшину за "Калину красную".
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