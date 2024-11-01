Алтайский участковый прошел в финал всероссийского конкурса "Народный участковый"

Для победы ему нужна поддержка жителей Алтайского края

01 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Рашид Кожахметов / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Участковый из Ярового Рашид Кожахметов прошел в финал Всероссийского конкурса "Народный участковый", который проводят уже в 14-й раз. За право представить в Москве Алтайский край боролись еще 35 претендентов, но именно майору удалось набрать максимальное количество голосов жителей. Такая поддержка горожан – благодарность за эффективную работу и неравнодушие, отмечают в региональном ГУ МВД.

С начала 2024 года старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции по городу Яровое МО МВД России "Славгородский" рассмотрел более 190 жалоб и заявлений, раскрыл 10 преступлений. Большое внимание в своей работе майор уделяет профилактике. Он регулярно проводит встречи с жителями, рассказывает о новых схемах мошенничества и дает рекомендации, как не попасть в сети злоумышленников.

Для победы во всероссийском конкурсе Рашиду Кожахметову нужна помощь жителей всего Алтайского края. Голосование продлится до 10 ноября – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.