Как алтайский ученый открыл на Суматре новый вид паука с ужасно страшными глазами

Очередная находка ученого АлтГУ Александра Фомичева

13 января 2024, 08:00, ИА Амител

Экспедиция Александра Фомичева

Ученый Алтайского государственного университета, старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии, арахнолог Александр Фомичев вернулся с научной экспедиции с острова Суматры и обнаружил там пять новых видов паука. Один из них – новый вид ужасноглазого паука (семейство Deinopidae), говорится на сайте вуза.

Пауки семейства Deinopidae обладают самыми большими простыми (не фасеточными) глазами среди всех членистоногих. С помощью этих огромных, крайне чувствительных глаз пауки способны видеть свои жертвы в полной темноте ночных джунглей.

"Экспедиция на Суматру проходила с конца января по начало марта. Изучалась фауна пауков в горных джунглях на севере этого острова, лежащего прямо на экваторе. В течение месяца было исследовано четыре различных локалитета, в том числе и кратер действующего вулкана. Условия, в которых проходила экспедиция, были непростые. При 100% влажности жара доходила до +40 градусов по Цельсию. Экваториальные леса Суматры труднопроходимы, во многих местах дорогу через джунгли приходилось прорубать ножами. Донимали и различные инфекции, а также кровососы, например, сухопутные пиявки. Зато результаты экспедиции превзошли все ожидания. Были собраны богатейшие материалы по паукам, включающие множество неизвестных науке видов и родов", – отмечает ученый.

Кроме того, Александр в соавторстве со своим коллегой из Дальневосточного федерального университета (город Владивосток) Михаилом Омелько описал пять новых видов пауков из семейства Ctenidae (тропические пауки-волки). К этому семейству принадлежит и самый опасный для человека паук в мире – бразильский странствующий паук. Опубликовано описание нового вида крупных, около 10 см в размахе лап, пещерных пауков из семейства Psechridae.

Также в 2023 году Александр Фомичев побывал на Памире в Таджикистане, где открыл новый вид паука-волка. Уникальную находку арахнолог сделал, едва не провалившись в глубокую пещеру и не попав под оползень.

К концу 2023 года число новых таксонов, открытых Александром Фомичевым с 2007 года (с 7 класса), достигло 88 (85 новых видов и три новых рода).

Кстати, Александр Фомичев дал большое интервью amic.ru, в котором рассказал о своем увлечении.