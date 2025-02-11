Алтайский завод "Стройберг" выпустил новый материал к началу строительного сезона

На предприятии запустили производство силикатного стенового блока

11 февраля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHn1asz

Михаил Дыров, директор завода "Стройберг" / Фото предоставлено компанией

В феврале 2025 года "Стройберг" запустил производство силикатного блока – современного материала для возведения надежных и долговечных конструкций. Он разработан для строительства стен в малоэтажном строительстве и для заполнения каркасных конструкций в многоэтажных проектах.

Этот материал – не инновация строительного рынка. В центральной части России силикатные блоки уже стали популярным стеновым материалом. Почему строители выбирают силикатные блоки и в чем преимущество этого материала от завода "Стройберг"? Прежде всего, его использование экономит время и материалы на возведение конструкции. Один блок размером 250*250*248 мм заменяет пять полуторных кирпичей.

Блок имеет идеальную геометрию и технологию сцепления "паз-гребень". Это существенно упрощает работу и экономит расход клеевого раствора. Кстати, да, в качестве соединительного раствора для блока достаточно кладочного клея.

Стена из силикатного блока получается практически идеально ровной благодаря площади блока, его геометрии и минимальной толщине стыковочных швов. Такая конструкция не требует штукатурных работ, достаточно шпаклевки.

Силикатный блок завода "Стройберг" / Фото предоставлено компанией

Полая структура материала снижает нагрузку конструкции на фундамент, что также дает эффект экономии.

Стена из силикатного блока обладает более низкой теплопроводностью, чем конструкция из полнотелого силикатного или керамического кирпича. Это позволяет сэкономить при утеплении стен, при этом будущий дом будет теплым и комфортным.

Производят его из смеси песка, извести и воды с помощью прессования и последующей обработки паром в автоклаве под высоким давлением. Это обеспечивает экологическую безопасность, прочность и надежность.

Силикатный блок от "Стройберга" полностью отвечает запросам строительного рынка. Построенные из него дома и квартиры будут комфортными, надежными, с отличной звукоизоляцией.

Добавим, что предприятие регулярно предлагает рынку новые материалы, которые способны решить самые актуальные задачи строителей. Так в свое время в ассортименте завода появился газобетон, цветной силикатный кирпич и силикатная перегородочная плита.

"Стройберг"

Барнаул, ул. Силикатная, дом 16

8-800-775-2701 (отдел продаж)

sales@stroyberg.su

stroyberg.su

ООО "ПСК"

Реклама