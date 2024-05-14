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Алтайский завод возобновил производство токарных станков после двухлетнего перерыва

Работа предприятия нарушилась из-за международных санкций

14 мая 2024, 20:19, ИА Амител

Современный станок / Фото: unsplash.com
Современный станок / Фото: unsplash.com

Единственный в Сибири завод, находящийся в Алтайском крае, который производит токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), возобновил производство после почти двухлетней приостановки из-за международных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте завода "Барнаулстанкострой".

Как отметил генеральный директор предприятия Марат Жумадилов, бывшие партнеры поддержали санкционную политику, из-за чего предприятию пришлось искать новые пути развития.

"Нам удалось найти производителей необходимых узлов с ЧПУ в Китае, вся конструкция, системные и технологические решения – полностью разработка специалистов нашего предприятия с учетом современных мировых запросов и ожиданий в металлообработке. Станки запатентованы и проверены в работе", – заявил он.Сейчас "Барнаулстанкострой" собирает шесть единиц оборудования. Жумадилов отметил, что потенциал предприятия составляет около 100 единиц оборудования в год. Потребность в подобной технике в России высока, в том числе и из-за политики импортозамещения.

Алтайский край промышленность

Комментарии 20

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dok_CФ

20:41:26 14-05-2024

Интересно, когда-либо назовут фамилии, которые за рыночную экономику? Даже!! - В Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров.

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Гость.

21:03:27 14-05-2024

Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, которые могли бы разработать и изготавливать процессоры на основе больших и средних интегральных схем.НапримеР, Геофизика.

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Пузырек

21:27:58 14-05-2024

Гость. (21:03:27 14-05-2024) Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, к... А Геофизика существует?

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Гость.

09:12:27 15-05-2024

Пузырек (21:27:58 14-05-2024) А Геофизика существует?... Не просто существует, а и работает вовсю!. И ещё есть разрабатывающие радиожлектронную аппаратуру предприятия.

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Гость

13:54:07 15-05-2024

Гость. (09:12:27 15-05-2024) Не просто существует, а и работает вовсю!. И ещё есть разраб... Геофизики нет, а её преемник АГФЗ влачит жалкое существование на развалинах бывшего Радиозавода.
Работать некому, т.к. кадровый потенциал безвозвратно утрачен, временами приглашают бывших работников, нет современного оборудования, нет приборов, материалов. Нужно менять полностью все руководство предприятием, чтобы сдвинуть с места воз нерешаемых годами проблем.

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Гость

21:49:34 14-05-2024

Гость. (21:03:27 14-05-2024) Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, к... В России предприятия не имеют полного цикла производства процессоров и заказывают выполнение литейных работ на заводе TSMC в Тайване, а ныне все подобные проекты поставлены и вовсе на паузу. А в Барнауле никогда и не было предприятий с такими возможностями, причем, как и кадрового потенциала для таких производств.

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Гость

22:30:11 14-05-2024

Гость. (21:03:27 14-05-2024) Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, к...
Таких еет. А если делать линию с нуля, то их итоговая стоимость в итоге будет такова, что покупать их будут только из безвыходности на государственных тендерах.

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Гость

23:10:02 14-05-2024

Гость. (21:03:27 14-05-2024) Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, к... Если бы было, то изготавливали бы. Вы ещё в сторону Ротора намекните. То ещё электронное предприятие.

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Гость

07:09:32 15-05-2024

Гость. (21:03:27 14-05-2024) Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, к... Предприятие «Барнаулстанкострой» является дочерней структурой «Алтайского геофизического завода».

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Гость

13:04:21 16-05-2024

Гость. (21:03:27 14-05-2024) Неужели в Барнауле и на Алтае нет электронных предприятий, к... Нет и не предвидится. СССР драло микросхемы послойным сошлифовыванием . Сейчас это не прокатывает . На разработку контроллеров с ядром Кортекс была куплена лицензия, но производство их было за бугром, т.е. физически их не делают . А скоро процессоры, на которые куплена лицензия, морально устареют

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Гость

23:10:46 14-05-2024

Геофизика это торговый центр. Тухлый правда, торговый центр.

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Гость

11:39:18 15-05-2024

в Славгороде убили последний завод КПО, сейчас на "углях", что называется железный лом, греют руки. Когда то было много заводов и фабрик, но пришел тот, который поднял с колен и ничего не стало. Made-in-China.

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Гость

13:01:21 15-05-2024

Гость (21:49:34 14-05-2024) В России предприятия не имеют полного цикла производства пр... Я бы добавил:
Не только кадрового, но и научного. Не бывает так, чтобы страна, которая уменьшает количество уроков естественных наук и вводит дополнительно в программу религию и физкультуру, вдруг совершила прорыв в электронике. :))
Всё закономерно.

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Гость

10:58:37 16-05-2024

Гость (13:01:21 15-05-2024) Я бы добавил: Не только кадрового, но и научного. Не быв... Если страна возвращается к Богу то потом ,в этой стране , всё налаживается. По другому не бывает.

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Гость

11:19:32 16-05-2024

Гость (10:58:37 16-05-2024) Если страна возвращается к Богу то потом ,в этой стране , вс... Гость, вот скажи, к какому богу страна возвращается? Если председатель Конституционного суда в своем доме сотворил иконостас, поболей, чем в средней российской церкви и там дает интервью в телевизор. То для настоящего Бога, это позорное пятно в истории государства. - По делам увидите какому "богу" поклоняетесь.

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Гость

13:06:44 16-05-2024

Гость (10:58:37 16-05-2024) Если страна возвращается к Богу то потом ,в этой стране , вс... Подъем образования , науки и техники начался в свое время с Декрета р свободе совести

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Гость

13:04:04 15-05-2024

Мой батя был последний, кто сдал с группой заказ- непонятная для меня антирадарная система для чего-то летающего и я помог ему устроиться на другую работу. Лет уже 18 назад, плюс минус. Оборудование все профукали и устроили торговые точки, склады, склады...А теперь снова работают, с могил подняли спецов?

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Роман

19:18:22 15-05-2024

Какой позор,для нынешней России.тридцать с лишним лет назад, в СССР производилось 200 тысяч токарных станков в год для любого предназначения в том числе и с ЧПУ, без всякого импортного оборудования а тем более без этой страшной фразы импортозамещения, 30 лет подряд разрушали своё производство станков в угоду иностранному производителю, а теперь нет не станков не токарей, и нет тех предателей, которые разваливали станкостроение по заданию западных кураторов и хозяев.

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Гость

11:02:07 16-05-2024

Роман (19:18:22 15-05-2024) Какой позор,для нынешней России.тридцать с лишним лет назад,... Вы с количеством станков производимых в СССР не погорячились?

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Гость

13:08:33 16-05-2024

Гость (11:02:07 16-05-2024) Вы с количеством станков производимых в СССР не погорячились... Если учитывать армянские, то нет . Но они никуда не годились

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