Алтайский завод возобновил производство токарных станков после двухлетнего перерыва

Работа предприятия нарушилась из-за международных санкций

14 мая 2024, 20:19, ИА Амител

Современный станок / Фото: unsplash.com

Единственный в Сибири завод, находящийся в Алтайском крае, который производит токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), возобновил производство после почти двухлетней приостановки из-за международных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте завода "Барнаулстанкострой".

Как отметил генеральный директор предприятия Марат Жумадилов, бывшие партнеры поддержали санкционную политику, из-за чего предприятию пришлось искать новые пути развития.

"Нам удалось найти производителей необходимых узлов с ЧПУ в Китае, вся конструкция, системные и технологические решения – полностью разработка специалистов нашего предприятия с учетом современных мировых запросов и ожиданий в металлообработке. Станки запатентованы и проверены в работе", – заявил он.Сейчас "Барнаулстанкострой" собирает шесть единиц оборудования. Жумадилов отметил, что потенциал предприятия составляет около 100 единиц оборудования в год. Потребность в подобной технике в России высока, в том числе и из-за политики импортозамещения.