Алтайский зернопереработчик роботизирует производство

Компания участвует в национальном проекте

06 июня 2025, 14:15, ИА Амител

"Алейскзернопродукт" / Фото предоставлено компанией

ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова будет участвовать в проекте по внедрению робототехнических комплексов в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации". Экспертную поддержку ему окажет АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК).

Один из крупнейших зернопереработчиков Алтайского края уже участник федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Компания сотрудничала с ФЦК в 2021 году при внедрении бережливых технологий. Благодаря этому время процессов выработки и погрузки муки и гранулированного комбикорма сократили в 1,5 раза.

По новому проекту эксперты проведут оценку работы предприятия и найдут "узкие места". Эксперты ФЦК определят требования к робототехнике и подберут оптимальную конфигурацию комплекса, а также проведут экономическую оценку эффективности внедрения роботов.

"Алейскзернопродукт" активно развивает производство, расширяет ассортимент и повышает качество продукции, а автоматизация и роботизация станут следующим шагом в развитии предприятия", – отметил заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.