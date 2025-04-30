Алтайское агропредприятие внедряет бережливые технологии к новому полевому сезону

Специалисты компании "Агро-Восточный" прошли обучение в рамках федпроекта "Производительность труда"

30 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Сотрудники предприятия "Агро-Восточный" / Фото: ackr22.ru

Перед новым сезоном в компании "Агро-Восточный", расположенной в Усть-Калманском районе Алтайского края, провели цикл обучающих занятий по проекту "Производительность труда". Он входит в состав национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика", направленного на повышение эффективности и производительности труда в различных отраслях экономики.

Зимний период на предприятии выбрали не случайно: это позволило сотрудникам освоить бережливые технологии и новые навыки до начала сельскохозяйственных работ.

Безопасность и техническая грамотность

Начали с обучения по охране труда. Представители Усть-Калманского лицея рассказали о правилах безопасности на производстве и типичных ошибках, которые могут привести к несчастным случаям. Для подготовки использовали материалы с платформы Производительность.рф – там собраны практические рекомендации и готовые решения для учебных программ.

Также механизаторы изучили тему ремонта и техобслуживания сельскохозяйственной техники. Обсудили, как поддерживать машины в рабочем состоянии, какие этапы ТО важны и как избежать простоев в разгар сезона.

Отдельное занятие провели по оказанию первой помощи. Сотрудники закрепляли навыки, отрабатывая действия на специальных манекенах.

Для трактористов-машинистов провели практику по работе с погрузчиками. Участники изучили особенности управления техникой и требования к безопасной эксплуатации с учетом бережливых технологий.

Подготовка к посеву

Финальный блок обучения – работа с прицепными орудиями для обработки почвы. Особое внимание уделили подготовке полей к посеву – как осенью, так и весной. Специалисты рассказали о приемах, которые помогают улучшить структуру почвы, снизить количество сорняков и повысить урожайность.

По словам директора компании Евгения Малышева, программа обучения дала заметный результат.

"Сотрудники ответственно отнеслись к посещению занятий. Молодым специалистам они помогли расширить свои знания, а опытным – освежить в памяти то, что подзабыли. Также мы получили обратную связь и понимаем, в каком направлении двигаться для повышения компетенций работников. Программа работает, я вижу в этом только плюсы для предприятия", – подытожил Евгений Малышев.ООО "Агро-Восточный" основали в 2005 году. Хозяйство выращивает пшеницу, лен, подсолнечник, овес, ячмень и рапс. Также здесь разводят крупный рогатый скот и овец. Предприятие стало участником 14-й волны федерального проекта "Производительность труда" при поддержке Регионального центра компетенций.

Напомним, принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.