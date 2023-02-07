Алтайское МЧС готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка

Главам районов поручили запастись продовольствием и медицинскими средствами

07 февраля 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

Начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров обсудил с главами городов и районов региона подготовку к паводку, сообщает ведомство.

"Впереди нас ждёт паводок, какой интенсивности он будет, мы пока сказать не можем, но будем готовиться к наихудшему сценарию. Поэтому мы должны быть готовы к оказанию своевременной помощи населению, при необходимости – к организации эвакуации граждан с подтопленных территорий, к ликвидации последствий паводка и восстановлению нормального жизнеобеспечения людей", – отметил Макаров.

Он подчеркнул, что запасы продовольствия, медицинских средств и других необходимых предметов "должны быть в наличии в соответствии с номенклатурой в каждом муниципалитете".

Напомним, в 2022 году синоптики прогнозировали "спокойный" паводок в Алтайском крае. После вскрытия малых рек были единичные случаи подтопления домов.