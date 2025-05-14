Алтайское предприятие оптимизирует производство с помощью "Производительности труда"
В компании "Алтик" подвели итоги промежуточного этапа внедрения инструментов бережливого производства
14 мая 2025, 12:00, ИА Амител
На алтайском предприятии "Алтик" подвели первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В течение трех месяцев рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) работала над улучшением производственного процесса.
С чего начали?
Пилотным направлением выбрали изготовление дегазационной трубы – именно здесь короткий цикл производства, который требует много трудозатрат. Изменения позволят наглядно оценить, как бережливые технологии повлияют на эффективность.
Какие проблемы нашли?
Вместе с экспертами РЦК сотрудники провели картирование производственного потока – подробно разобрали каждый этап производства. Также опросили заказчиков, чтобы понять, как можно улучшить процесс. В итоге выявили более 50 узких мест и проблем, которые тормозят работу и повышают затраты.
Кроме того, на одном из участков внедрили систему 5С – это методика по созданию безопасного, чистого и удобного рабочего пространства. Также начали применять производственный анализ, чтобы быстрее замечать и устранять возникающие сложности.
"За многолетний период существования нашего предприятия мы пришли к пониманию того, что постоянное повышение производительности труда и эффективности работы являются неотъемлемой частью дальнейшего успешного развития", – отметил Александр Челноков, технический директор – первый заместитель генерального директора АО "НПП "Алтик".
Он добавил, что благодаря сотрудничеству с экспертами удалось не только выявить основные потери и проблемы, но и начать применять инструменты бережливого производства, которые реально помогают менять ситуацию в цехах.
Что дальше?
Следующие три месяца команда будет внедрять план мероприятий, направленный на устранение выявленных проблем. Задача – довести пилотный участок до целевого состояния, где производственный процесс станет максимально эффективным и стабильным.
АО "НПП "Алтик" занимается разработкой и выпуском стеклопластиковых труб и композитных опор для энергетики. Предприятие входит в состав Алтайского полимерного композитного кластера. Участие в проекте реализуют при методической поддержке платформы производительность.рф, где собраны одни из лучших практик и обучающие материалы по бережливому производству.
Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.
12:10:53 14-05-2025
Всё, что нужно знать о "преимуществах" и "эффективности" частной собственности, конкуренции, рынка и прочей буржуазной пурге. Только ПЛАНОВАЯ экономика и ГОСУДАРСТВЕННАЯ регулировка!!!
12:36:25 14-05-2025
Дюша (12:10:53 14-05-2025) Всё, что нужно знать о "преимуществах" и "эффективности" час... дык было уже.
результат - во власти детки вождей во втором поколении в состоянии полной дегродации.
12:17:50 14-05-2025
Дюша (12:10:53 14-05-2025) Всё, что нужно знать о "преимуществах" и "эффективности" час... Приведите пример успешной плановой экономики и госрегулирования.
12:57:45 14-05-2025
Кхм... (12:17:50 14-05-2025) Приведите пример успешной плановой экономики и госрегулирова... Статью перечитайте...ОНА ПРО ЧТО ПО ВАШЕМУ? Для тех, кто на бронепоезде : подвели первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".