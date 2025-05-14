Алтайское предприятие оптимизирует производство с помощью "Производительности труда"

В компании "Алтик" подвели итоги промежуточного этапа внедрения инструментов бережливого производства

14 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Рабочая группа компании "Алтик" / Фото: КАУ "АЦКР"

На алтайском предприятии "Алтик" подвели первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В течение трех месяцев рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) работала над улучшением производственного процесса.

С чего начали?

Пилотным направлением выбрали изготовление дегазационной трубы – именно здесь короткий цикл производства, который требует много трудозатрат. Изменения позволят наглядно оценить, как бережливые технологии повлияют на эффективность.

Какие проблемы нашли?

Вместе с экспертами РЦК сотрудники провели картирование производственного потока – подробно разобрали каждый этап производства. Также опросили заказчиков, чтобы понять, как можно улучшить процесс. В итоге выявили более 50 узких мест и проблем, которые тормозят работу и повышают затраты.

Кроме того, на одном из участков внедрили систему 5С – это методика по созданию безопасного, чистого и удобного рабочего пространства. Также начали применять производственный анализ, чтобы быстрее замечать и устранять возникающие сложности.

"За многолетний период существования нашего предприятия мы пришли к пониманию того, что постоянное повышение производительности труда и эффективности работы являются неотъемлемой частью дальнейшего успешного развития", – отметил Александр Челноков, технический директор – первый заместитель генерального директора АО "НПП "Алтик".

Он добавил, что благодаря сотрудничеству с экспертами удалось не только выявить основные потери и проблемы, но и начать применять инструменты бережливого производства, которые реально помогают менять ситуацию в цехах.

Что дальше?

Следующие три месяца команда будет внедрять план мероприятий, направленный на устранение выявленных проблем. Задача – довести пилотный участок до целевого состояния, где производственный процесс станет максимально эффективным и стабильным.

АО "НПП "Алтик" занимается разработкой и выпуском стеклопластиковых труб и композитных опор для энергетики. Предприятие входит в состав Алтайского полимерного композитного кластера. Участие в проекте реализуют при методической поддержке платформы производительность.рф, где собраны одни из лучших практик и обучающие материалы по бережливому производству.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.