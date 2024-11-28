НОВОСТИОбщество

Алтайское предприятие разработало пельмени с начинкой том-ям

Уже скоро они появятся на прилавках магазинов региона

28 ноября 2024, 22:32, ИА Амител

Пельмени / Фото: unsplash.com / Aknazar Arysbek
Пельмени / Фото: unsplash.com / Aknazar Arysbek

Технологи бийского предприятия "Мороз" разработали новую экзотическую начинку для пельменей – том-ям. Как сообщают "Вести Алтай", уже скоро новинка окажется на прилавках алтайских магазинов.

В этом году его коллектив признали победителем трудового соревнования в пищевой и перерабатывающей отрасли АПК, отметив увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов.

Что именно будет внутри новинки и будут ли полуфабрикаты похожи японские пельмени гедза – на предприятии пока не рассказали.

Алтайский край Продукты

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

05:46:25 29-11-2024

От создателей шоколадного пива и окрошки на минералке

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

06:34:22 29-11-2024

Том ям -тайский острый суп с креветками, курицей, рыбой или др. морепродуктами.Ингредиентами для классического варианта являются кокосовое масло -100мл, острая паста "Том Ям" =1 ст.ложка, стебель лемонграсс-5 шт.Последний ингредиент можно заменить цедрой одного лайма или половиной лимона.Лайм -цитрус померанцеволистный. Не совсем понятно, это будет суп с пельменями, а пельмени с курятиной , суп -тайский? Уже хочется попробовать.Больше разнообразных продуктов мира на прилавки магазинов и в кафе!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:47 29-11-2024

Гость. (06:34:22 29-11-2024) Том ям -тайский острый суп с креветками, курицей, рыбой или ... Полуфабрикаты в магазинах берут очень неразборчивые в еде покупатели, которым вообще неважно что в рот положить

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:42 29-11-2024

Лучше бы манты с капустой делали

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:41 29-11-2024

Гость (08:15:42 29-11-2024) Лучше бы манты с капустой делали... а самим налепить слабо?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:23 29-11-2024

с креветками, курицей, рыбой или др. морепродуктами - Ну, креветки с рыбой понятно, а курица каким боком к морепродуктам попала?)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Томямов

09:03:40 29-11-2024

Рекомендую новаторам еще пельмени с борщем, беляши с окрошкой))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

09:36:18 29-11-2024

Мясной клей девать некуда?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:47 29-11-2024

Раз уж тайский вкус то и к насекомым можно присмотреться , хитиново протеиновые вкусняшки. Найдутся любители. Ну и для кондитеров есть предложение торт из лапши, воздушное бэзе из пельмени, нет лучше со
вкусом пельмени.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:23 29-11-2024

Мде, ну и отстой. В Тае то не мог это г.... есть, суп с дровами, еще и сюда тащат...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров