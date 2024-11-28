Алтайское предприятие разработало пельмени с начинкой том-ям
Уже скоро они появятся на прилавках магазинов региона
28 ноября 2024, 22:32, ИА Амител
Пельмени / Фото: unsplash.com / Aknazar Arysbek
Технологи бийского предприятия "Мороз" разработали новую экзотическую начинку для пельменей – том-ям. Как сообщают "Вести Алтай", уже скоро новинка окажется на прилавках алтайских магазинов.
В этом году его коллектив признали победителем трудового соревнования в пищевой и перерабатывающей отрасли АПК, отметив увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов.
Что именно будет внутри новинки и будут ли полуфабрикаты похожи японские пельмени гедза – на предприятии пока не рассказали.
05:46:25 29-11-2024
От создателей шоколадного пива и окрошки на минералке
06:34:22 29-11-2024
Том ям -тайский острый суп с креветками, курицей, рыбой или др. морепродуктами.Ингредиентами для классического варианта являются кокосовое масло -100мл, острая паста "Том Ям" =1 ст.ложка, стебель лемонграсс-5 шт.Последний ингредиент можно заменить цедрой одного лайма или половиной лимона.Лайм -цитрус померанцеволистный. Не совсем понятно, это будет суп с пельменями, а пельмени с курятиной , суп -тайский? Уже хочется попробовать.Больше разнообразных продуктов мира на прилавки магазинов и в кафе!
08:51:47 29-11-2024
Гость. (06:34:22 29-11-2024) Том ям -тайский острый суп с креветками, курицей, рыбой или ... Полуфабрикаты в магазинах берут очень неразборчивые в еде покупатели, которым вообще неважно что в рот положить
08:15:42 29-11-2024
Лучше бы манты с капустой делали
11:17:41 29-11-2024
Гость (08:15:42 29-11-2024) Лучше бы манты с капустой делали... а самим налепить слабо?
08:39:23 29-11-2024
с креветками, курицей, рыбой или др. морепродуктами - Ну, креветки с рыбой понятно, а курица каким боком к морепродуктам попала?)
09:03:40 29-11-2024
Рекомендую новаторам еще пельмени с борщем, беляши с окрошкой))
09:36:18 29-11-2024
Мясной клей девать некуда?
09:57:47 29-11-2024
Раз уж тайский вкус то и к насекомым можно присмотреться , хитиново протеиновые вкусняшки. Найдутся любители. Ну и для кондитеров есть предложение торт из лапши, воздушное бэзе из пельмени, нет лучше со
вкусом пельмени.
13:59:23 29-11-2024
Мде, ну и отстой. В Тае то не мог это г.... есть, суп с дровами, еще и сюда тащат...