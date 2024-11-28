Алтайское предприятие разработало пельмени с начинкой том-ям

Уже скоро они появятся на прилавках магазинов региона

28 ноября 2024, 22:32, ИА Амител

Пельмени / Фото: unsplash.com / Aknazar Arysbek

Технологи бийского предприятия "Мороз" разработали новую экзотическую начинку для пельменей – том-ям. Как сообщают "Вести Алтай", уже скоро новинка окажется на прилавках алтайских магазинов.

В этом году его коллектив признали победителем трудового соревнования в пищевой и перерабатывающей отрасли АПК, отметив увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов.

Что именно будет внутри новинки и будут ли полуфабрикаты похожи японские пельмени гедза – на предприятии пока не рассказали.